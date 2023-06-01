Муравьи строят ориентиры, чтобы не заблудиться в пустыне

В пустыне Сахара муравьи Cataglyphis fortis строят ориентиры вокруг своих подземных муравейников — они помогают им не заблудиться в плоской и однотипной местности. Об этом 1 июня рассказало издание Naked Science со ссылкой на исследователей.
Муравьи насыпают вокруг своих муравейников небольшие холмики, которые можно увидеть издалека. Они достигают в высоту нескольких десятков сантиметров.
Автор: видео / Science X: Phys.org, Medical Xpress, Tech Xplore / YouTube
Немецкие биологи из Института химической экологии Общества Макса Планка разрушили некоторые постройки для эксперимента и выяснили, что смертность муравьев от жары увеличилась на 250–400%. После обнаружения разрушений муравьи тут же принимались за работу и быстро восстанавливали свои искусственные ориентиры.
«Остается загадкой, как именно насекомые определяют, что холмики-«маячки» следует выстроить заново. Возможно, такое поведение стимулирует именно повышенная смертность рабочих, которые уходят из гнезда на поиски пищи», — сказано в публикации.