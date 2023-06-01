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    Муравьи строят ориентиры, чтобы не заблудиться в пустыне

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    9 комментариев

    В пустыне Сахара муравьи Cataglyphis fortis строят ориентиры вокруг своих подземных муравейников — они помогают им не заблудиться в плоской и однотипной местности. Об этом 1 июня рассказало издание Naked Science со ссылкой на исследователей.


    Муравьи насыпают вокруг своих муравейников небольшие холмики, которые можно увидеть издалека. Они достигают в высоту нескольких десятков сантиметров.

    Автор: видео / Science X: Phys.org, Medical Xpress, Tech Xplore / YouTube

    Немецкие биологи из Института химической экологии Общества Макса Планка разрушили некоторые постройки для эксперимента и выяснили, что смертность муравьев от жары увеличилась на 250–400%. После обнаружения разрушений муравьи тут же принимались за работу и быстро восстанавливали свои искусственные ориентиры.

    «Остается загадкой, как именно насекомые определяют, что холмики-«маячки» следует выстроить заново. Возможно, такое поведение стимулирует именно повышенная смертность рабочих, которые уходят из гнезда на поиски пищи», — сказано в публикации.

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    НаукаМуравьи
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    Комментарии 9

    Гость01 Июн 2023 в 21:36
    Муравьи поумнее некоторых славянских народов будут.
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 21:32
    Так людишки тоже карты, навигаторы и знаки дорожные придумали. Убери из нашей жизни навигаторы, карты, знаки, названия улиц и номера домов на зданиях - тоже будет хаос и смертность популяции. От голода.
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 21:19
    фонтанка сошла с ума
    -------------------------------------
    Может это ты - протёк ?
    Интересная статья.
    +0−1
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