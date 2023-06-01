Муравьи строят ориентиры, чтобы не заблудиться в пустыне

В пустыне Сахара муравьи Cataglyphis fortis строят ориентиры вокруг своих подземных муравейников — они помогают им не заблудиться в плоской и однотипной местности. Об этом 1 июня рассказало издание Naked Science со ссылкой на исследователей.



Муравьи насыпают вокруг своих муравейников небольшие холмики, которые можно увидеть издалека. Они достигают в высоту нескольких десятков сантиметров.