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    «Они нейтрализованы». В Кремле прокомментировали атаку беспилотников в Подмосковье

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    На Подмосковье была совершена атака беспилотников, однако средства радиоэлектронной борьбы справились со своей задачей. Об этом 21 июня во время разговора с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Действительно, да, была атака [беспилотников]», — заявил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

    Песков добавил, что беспилотники были «нейтрализованы», однако по поводу деталей операции перенаправил к Министерству обороны РФ. По данному факту начато расследование, заключил пресс-секретарь президента.

    Утром 21 июня Минобороны обнаружило три беспилотника, летящих в сторону Москвы. По словам представителей министерства, военные предотвратили террористическую атаку. В результате операции пострадавших и разрушений нет.

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