«Они нейтрализованы». В Кремле прокомментировали атаку беспилотников в Подмосковье

На Подмосковье была совершена атака беспилотников, однако средства радиоэлектронной борьбы справились со своей задачей. Об этом 21 июня во время разговора с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, да, была атака [беспилотников]», — заявил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).
Песков добавил, что беспилотники были «нейтрализованы», однако по поводу деталей операции перенаправил к Министерству обороны РФ. По данному факту начато расследование, заключил пресс-секретарь президента.
Утром 21 июня Минобороны обнаружило три беспилотника, летящих в сторону Москвы. По словам представителей министерства, военные предотвратили террористическую атаку. В результате операции пострадавших и разрушений нет.