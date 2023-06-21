«Они нейтрализованы». В Кремле прокомментировали атаку беспилотников в Подмосковье

На Подмосковье была совершена атака беспилотников, однако средства радиоэлектронной борьбы справились со своей задачей. Об этом 21 июня во время разговора с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Действительно, да, была атака [беспилотников]», — заявил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Песков добавил, что беспилотники были «нейтрализованы», однако по поводу деталей операции перенаправил к Министерству обороны РФ. По данному факту начато расследование, заключил пресс-секретарь президента.