Беглов хочет предоставлять инвесторам здания под школы и медцентры без торгов. Депутаты учуяли запах газа

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение парламента законопроект, который позволит властям предоставлять инвесторам здания или недострои под школы или медучреждения. Законопроект 21 июня был принят в первом чтении несмотря на то, что депутаты от оппозиции раскритиковали инициативу и предположили, что она написана под «Газпром».

Градоначальник предложил предоставлять объекты недвижимости (здания, незавершенные объекты капитального строительства и так далее) целевым образом, без проведения торгов, инвесторам, которые занимаются образованием или медициной. Предполагается, что эти здания будут реконструированы и приспособлены к современному использованию. Условие: в итоге инвестирования должны появиться или школа не менее чем на 550 мест, или объект здравоохранения.



Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко не смог внести конкретику. Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский задал вопросы: известно ли, о каких зданиях речь, есть ли список потенциальных инвесторов и какой статус будет у объектов после реализации проекта — государственные или частные. На это Сухенко ответил, что законодатель «создает механизм, создает возможность».

«Закон абсолютно сырой, крайне плохо проработанный. Зданий, возможных для инвестирования, не знаем, инвесторов не знаем, но механизм создадим. У меня вопрос: зачем? Возникает гипотеза, что, видимо, срочно надо отдать кому-то какое-то здание, но принимать для этого закон, мягко говоря, неправильно», — заявил Вишневский.



Депутат Андрей Алескеров с трибуны сообщил, что вся его фракция «Справедливой России» намерена голосовать против законопроекта. «К сожалению, ни одного плюса, а присутствует только идеалистическая идея обеспечить город социальными объектами», — сказал он. И добавил: «Нам представляется, что данный законопроект направлен на то, чтобы просто обойти государственно-частное партнерство и дать возможность инвесторам получать здания, капитальные строения целевым назначением».



Коммунист Александр Рассудов констатировал: депутаты так и не получили ответ на вопрос, ради чего городские объекты, прежде всего в центре города, будут передаваться в частную собственность таким нерыночным способом. По его мнению, ответ лежит на поверхности. Он привел данные, что в самой крупной частной школе города, «Альма-матер», всего 368 учеников, а законопроект устанавливает нижний порог в 550 мест. «Есть у нас в городе еще одна частная школа. Причем емкость ее 825 учащихся. И эта частная школа называется «Газпром школа Санкт-Петербург». Тогда всё становится понятно. Нужно честно говорить, что данные поправки принимаются в интересах конкретного заранее известного потенциального инвестора, «Газпрома», которому необходимы школы в историческом центре нашего города», — добавил депутат. По его словам, все понимают, что простым горожанам поступление в эту школу заказано, и то же самое относится к медицинским организациям.

