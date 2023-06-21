CNN: спасатели услышали «стук каждые 30 минут» при поисках батискафа в Атлантике

Разыскивающие пропавший в Атлантике батискаф «Титан» спасатели слышали «акустическую обратную связь». Об этом в среду, 21 июня, сообщает CNN со ссылкой на обновленную внутреннюю правительственную записку о ходе поисковых работ. Спасатели поместили в воду специальные гидроакустические устройства. Им удалось расслышать звук, похожий на стук, который раздавался примерно раз в 30 минут. «Была услышана дополнительная акустическая обратная связь, которая поможет направить [технику], а также указывает на то, что выжившие сохраняют надежду», — говорится в документах.

Напомним, в батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после начала погружения к месту гибели «Титаника» в воскресенье, 18 июня. Известно, что подобные туры стоят около 250 тысяч долларов.



На борту батискафа в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который ранее был пассажиром космического полета Blue Origin в июне 2022 года и был одним из первых людей, совершивших путешествие в бездну Челленджера в Тихом океане — самую глубокую из известных точек на Земле.



Также на борту «Титана» пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд. Шахзада является попечителем Института SETI, исследовательской организации в Калифорнии.

