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    CNN: спасатели услышали «стук каждые 30 минут» при поисках батискафа в Атлантике

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    Разыскивающие пропавший в Атлантике батискаф «Титан» спасатели слышали «акустическую обратную связь». Об этом в среду, 21 июня, сообщает CNN со ссылкой на обновленную внутреннюю правительственную записку о ходе поисковых работ.

    Спасатели поместили в воду специальные гидроакустические устройства. Им удалось расслышать звук, похожий на стук, который раздавался примерно раз в 30 минут. «Была услышана дополнительная акустическая обратная связь, которая поможет направить [технику], а также указывает на то, что выжившие сохраняют надежду», — говорится в документах.

    Напомним, в батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после начала погружения к месту гибели «Титаника» в воскресенье, 18 июня. Известно, что подобные туры стоят около 250 тысяч долларов.

    На борту батискафа в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который ранее был пассажиром космического полета Blue Origin в июне 2022 года и был одним из первых людей, совершивших путешествие в бездну Челленджера в Тихом океане — самую глубокую из известных точек на Земле.

    Также на борту «Титана» пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд. Шахзада является попечителем Института SETI, исследовательской организации в Калифорнии.

    Известно, что перед погружением туристы «Титана» подписали документ с предупреждением о том, что приключение опасное и может привести к травме или смерти.

    Как недавно сообщала Береговая охрана США, воздуха в батискафе «Титан» осталось на 40 часов.

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