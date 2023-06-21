Раскрываем секреты конкурсов фестиваля «Фонтанка SUP — 2023»

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Фестиваль «Фонтанка SUP» объявляет конкурсы для участников, которые превращают крупнейшее в мире сёрфинга событие в красочный карнавал на воде. Традиционно мы выберем лучший костюм и оформление доски. Как и на прошлых фестивалях, для любителей плавать на доске с домашними питомцами будет конкурс «Я и ценный пассажир». А еще мы посоветовались с участниками фестивалей прошлых лет и значительно расширяем количество номинаций и призов.



Итак, в этом году оргкомитет будет выбирать победителей в следующих категориях:



1. «Лучший костюм»;

2. «Лучшее оформление SUP–доски»;

3. «Я и ценный пассажир»;

4. «Не один» (лучший карнавальный образ парной команды или группы друзей);

5. «Музыкальный сап»;

6. «Восточная сказка» (оцениваем лучшие восточные костюмы: принцессы, падишахи, визири, герои восточных сказок)



Кроме того, мы вновь назовем лучший «Корпоративный экипаж» и вручим «Специальный приз жюри». Приятная новость: в некоторых номинациях будет не один приз, а целых… Пока не скажем:)

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Чтобы принять участие в фестивале, необходима регистрация. Она бесплатная и займет всего пару минут*.



Для участия в конкурсах потребуется отправить фотозаявку в костюме со стартовым номером, который вы получите перед фестивалем.



Для участия в музыкальной номинации необходимо прислать короткое видео с вашим музыкальным шедевром и стартовым номером.



Фотографии и видео для конкурсов отправляйте в WhatsApp или Telegram на номер +7 921 636-66-74 ДО старта фестивального заплыва 5 августа. В тексте обязательно сообщите нам ваши ФИО и стартовый номер.

Еще одна новая номинация — «Зритель в образе»: мы приглашаем всех горожан поддержать Петербург как мировую столицу сапсерфинга и 5 августа болеть за участников «Фонтанка SUP» на берегу — в красочных костюмах. Об условиях этого конкурса расскажем позже.

Также в планах и «Cвадьба на сапах» — удачная находка прошлого сезона. Ну и, конечно, какой «Фонтанка SUP» без королевы? 5 августа мы узнаем имя «Мисс SUP — 2023», выбрав её из десяти финалисток конкурса красоты. Заявки на этот конкурс уже принимаются. Подробности здесь.

* Новое в правилах этого года: после того, как вы успешно пройдете регистрацию, на указанную вами почту придет письмо с индивидуальным QR-кодом. Берегите его. Это ваш главный документ при получении стартового номера в августе. С помощью куар-кода мы рассчитываем значительно упростить и ускорить процесс получения номера.