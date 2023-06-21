    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, вос

    765мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.23eur92.07

    Фонтанка SUP

    Раскрываем секреты конкурсов фестиваля «Фонтанка SUP — 2023»

    594
    1 комментарий
    ПоделитьсяПоделиться

    Фестиваль «Фонтанка SUP» объявляет конкурсы для участников, которые превращают крупнейшее в мире сёрфинга событие в красочный карнавал на воде.

    Традиционно мы выберем лучший костюм и оформление доски. Как и на прошлых фестивалях, для любителей плавать на доске с домашними питомцами будет конкурс «Я и ценный пассажир». А еще мы посоветовались с участниками фестивалей прошлых лет и значительно расширяем количество номинаций и призов.

    Итак, в этом году оргкомитет будет выбирать победителей в следующих категориях:

    1. «Лучший костюм»;
    2. «Лучшее оформление SUP–доски»;
    3. «Я и ценный пассажир»;
    4. «Не один» (лучший карнавальный образ парной команды или группы друзей);
    5. «Музыкальный сап»;
    6. «Восточная сказка» (оцениваем лучшие восточные костюмы: принцессы, падишахи, визири, герои восточных сказок)

    Кроме того, мы вновь назовем лучший «Корпоративный экипаж» и вручим «Специальный приз жюри».

    Приятная новость: в некоторых номинациях будет не один приз, а целых… Пока не скажем:)

    ПоделитьсяПоделиться

    Чтобы принять участие в фестивале, необходима регистрация. Она бесплатная и займет всего пару минут*.

    Для участия в конкурсах потребуется отправить фотозаявку     в костюме со стартовым номером, который вы получите перед фестивалем.

    Для участия в музыкальной номинации необходимо прислать короткое видео     с вашим музыкальным шедевром и стартовым номером.

    Фотографии и видео для конкурсов отправляйте в WhatsApp или Telegram на номер +7 921 636-66-74 ДО старта фестивального заплыва 5 августа. В тексте обязательно сообщите нам ваши ФИО и стартовый номер.

    Еще одна новая номинация — «Зритель в образе»: мы приглашаем всех горожан поддержать Петербург как мировую столицу сапсерфинга и 5 августа болеть за участников «Фонтанка SUP» на берегу — в красочных костюмах. Об условиях этого конкурса расскажем позже.

    Также в планах и «Cвадьба на сапах» — удачная находка прошлого сезона.

    Ну и, конечно, какой «Фонтанка SUP» без королевы? 5 августа мы узнаем имя «Мисс SUP — 2023», выбрав её из десяти финалисток конкурса красоты. Заявки на этот конкурс уже принимаются. Подробности здесь.

    * Новое в правилах этого года: после того, как вы успешно пройдете регистрацию, на указанную вами почту придет письмо с индивидуальным QR-кодом. Берегите его. Это ваш главный документ при получении стартового номера в августе. С помощью куар-кода мы рассчитываем значительно упростить и ускорить процесс получения номера.

    За новостями фестиваля «Фонтанка SUP» следите в рубрике на «Фонтанке» и в официальной группе в «ВК».

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» пройдет в этом году 5 августа. За 8 лет существования фестиваль стал одной из визитных карточек Северной столицы. Более шести тысяч любителей сапсерфинга из семи стран и более 80 городов прошли в прошлом году восьмикилометровым маршрутом по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Организатор праздника — городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close