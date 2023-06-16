Какой «Фонтанка SUP» без королевы? объявлен конкурс на звание «Мисс SUP — 2023»

На восьмом международном фестивале сапсёрфинга «Фонтанка SUP», который пройдет в Петербурге 5 августа, уже по традиции выберут «Мисс SUP». Это самый любимый и самый жаркий конкурс фестиваля. Рассказываем, что сделать для того, чтобы побороться за титул королевы SUP-сёрфа.
Как участвовать в конкурсе «Мисс SUP — 2023»
Отборочный тур
- Претендентки на звание «Мисс SUP — 2023» должны зарегистрироваться на сайте фестиваля.
- С 16 июня по 20 июля присылать свои фото с SUP-досками и контактные данные (ФИО, телефон, e-mail) в директ группы фестиваля в «ВКонтакте» с пометкой MISS SUP — 2023. Ширина фото — не менее 800 и не более 2 000 пикселей, снимки приветствуются горизонтальные.
Полуфинал
21 июля фотографии участниц будут опубликованы на сайте портала «Фонтанка.ру» и начнется открытое голосование. Отдать свои голоса за понравившихся участниц можно будет с 21 июля по 1 августа включительно. По результатам будут отобраны 10 претенденток на победу, которые примут участие во втором этапе конкурса.
Финал. Дефиле
Заключительный этап конкурса «Мисс SUP — 2023» состоится в день фестиваля, 5 августа. После окончания заплыва, в котором конкурсантки обязательно должны принять участие, 10 финалисток пройдут в импровизированном дефиле по главной сцене фестиваля, ответят на вопросы ведущего. Затем жюри выберет самую яркую девушку на сапе этого года и вручит ей главный приз конкурса и титул «Мисс SUP — 2023». Финалистки также получат призы от партнёров фестиваля.