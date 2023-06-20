Стрелка закрыли дома. Подозреваемый в вооруженном хулиганстве на КАД этого не хотел

Красногвардейский райсуд заключил под домашний арест Леонида Сокка, сообщает 20 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга. Его подозревают в хулиганстве с применением оружия.
Речь о событиях 5 июня 2023 года.
«Сокка, находясь на проезжей части заезда на КАД с Пискаревского проспекта... демонстративно противопоставляя себя окружающим, используя в качестве оружия травматический пистолет типа «Макаров», произвел не менее четырех выстрелов», — сказано в сообщении.
Стрелял Сокка в двух других водителей, с которыми у него вышел дорожный конфликт. Ответили ему кулаками.
Как всё было — «Фонтанка» показывала здесь.
Сокка под домашний арест не хотел. Суду заявил, что это помешает ему лечиться, оплачивать ипотеку, кредит и материально помогать родителям-пенсионерам.
Но в итоге на ближайшие два месяца фигуранту запрещено выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом.