Стрелка закрыли дома. Подозреваемый в вооруженном хулиганстве на КАД этого не хотел

Красногвардейский райсуд заключил под домашний арест Леонида Сокка, сообщает 20 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга. Его подозревают в хулиганстве с применением оружия.



Речь о событиях 5 июня 2023 года.



«Сокка, находясь на проезжей части заезда на КАД с Пискаревского проспекта... демонстративно противопоставляя себя окружающим, используя в качестве оружия травматический пистолет типа «Макаров», произвел не менее четырех выстрелов», — сказано в сообщении.



Стрелял Сокка в двух других водителей, с которыми у него вышел дорожный конфликт. Ответили ему кулаками.

