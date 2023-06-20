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    Стрелка закрыли дома. Подозреваемый в вооруженном хулиганстве на КАД этого не хотел

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    Красногвардейский райсуд заключил под домашний арест Леонида Сокка, сообщает 20 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга. Его подозревают в хулиганстве с применением оружия.

    Речь о событиях 5 июня 2023 года.

    «Сокка, находясь на проезжей части заезда на КАД с Пискаревского проспекта... демонстративно противопоставляя себя окружающим, используя в качестве оружия травматический пистолет типа «Макаров», произвел не менее четырех выстрелов», — сказано в сообщении.

    Стрелял Сокка в двух других водителей, с которыми у него вышел дорожный конфликт. Ответили ему кулаками.

    Как всё было — «Фонтанка» показывала здесь.

    Сокка под домашний арест не хотел. Суду заявил, что это помешает ему лечиться, оплачивать ипотеку, кредит и материально помогать родителям-пенсионерам.

    Но в итоге на ближайшие два месяца фигуранту запрещено выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом.

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    КАДХулиганствоСтрельбаДомашний арест
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