Три огромных флага, на подъем которых посмотрел Путин, снова реют над Финским заливом

Три флага снова подняты над Финским заливом — российский, советский и имперский. Вскоре после морской прогулки Владимира Путина по Финскому заливу флаги внезапно исчезли: 17 июня их показали президенту, а утром 19 июня их уже не было.
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка» быстро выяснила, что флаги спустили потому, что так и было задумано. Дело в том, что они большие, в половину футбольного поля, и требуют ухода. По регламенту каждые 48 часов их нужно спускать, а также делать это в штиль и плохую погоду.
Флаги подняли в честь юбилея каждого из них: