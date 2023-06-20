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    Три огромных флага, на подъем которых посмотрел Путин, снова реют над Финским заливом

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    Три флага снова подняты над Финским заливом — российский, советский и имперский. Вскоре после морской прогулки Владимира Путина по Финскому заливу флаги внезапно исчезли: 17 июня их показали президенту, а утром 19 июня их уже не было.

    «Фонтанка.ру»

    «Фонтанка» быстро выяснила, что флаги спустили потому, что так и было задумано. Дело в том, что они большие, в половину футбольного поля, и требуют ухода. По регламенту каждые 48 часов их нужно спускать, а также делать это в штиль и плохую погоду.

    Флаги подняли в честь юбилея каждого из них: 330 лет — триколору, 165 — флагу Российской империи, 100 лет — Красному знамени. Разместили их на высочайших в Европе флагштоках — 175 метров каждый. Флаги видно из самых разных районов города: с южного берега Финского залива в районе Ленинского проспекта, с намыва на Васильевском острове, с Лахтинского разлива.

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