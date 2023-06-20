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    Настоятель: Икону из храма на юге Петербурга похитил болящий прихожанин. Материальных претензий к нему нет

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    Настоятель церкви Василия Великого в Кировском районе Петербурга сообщил, что совершивший кражу иконы мужчина и раньше вел себя агрессивно.

    По словам священника, задержанный 50-летний подозреваемый – прихожанин церкви:

    «Болящий. Икону он похитил не по корыстным мотивам. А по причине своего заболевания. Медицинская помощь никому не понадобилась», - сообщил «Фонтанке» 20 июня Максим Чайка.

    Он также сообщил, что в последнее время прихожанин вел себя агрессивно, нападал на работников храма:

    «Непредсказуемый человек. А материальных претензий нет», - отметил настоятель.

    «Фонтанка» показывала икону с ликом Святой Елены, которую накануне вынес из храма 50-летний местный житель.

    Ущерб в церкви оценили в 15 тыс рублей. Саму икону пока не вернули в храм.

    Подозреваемого задержали через несколько часов. Его увезли в психиатрическую больницу. По предварительной информации, он состоит на учете в ПНД в течение 20 лет.

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    Гость20 Июн 2023 в 15:47
    Прихожане.
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