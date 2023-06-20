Настоятель: Икону из храма на юге Петербурга похитил болящий прихожанин. Материальных претензий к нему нет

Настоятель церкви Василия Великого в Кировском районе Петербурга сообщил, что совершивший кражу иконы мужчина и раньше вел себя агрессивно.
По словам священника, задержанный 50-летний подозреваемый – прихожанин церкви:
«Болящий. Икону он похитил не по корыстным мотивам. А по причине своего заболевания. Медицинская помощь никому не понадобилась», - сообщил «Фонтанке» 20 июня Максим Чайка.
Он также сообщил, что в последнее время прихожанин вел себя агрессивно, нападал на работников храма:
«Непредсказуемый человек. А материальных претензий нет», - отметил настоятель.
«Фонтанка» показывала икону с ликом Святой Елены, которую накануне вынес из храма 50-летний местный житель.
Ущерб в церкви оценили в 15 тыс рублей. Саму икону пока не вернули в храм.
Подозреваемого задержали через несколько часов. Его увезли в психиатрическую больницу. По предварительной информации, он состоит на учете в ПНД в течение 20 лет.