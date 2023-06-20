«Фонтанка» показывает икону, похищенную из храма на юге Петербурга. Выяснилось, что проблеме подозреваемого 20 лет

Полиция Кировского района Петербурга, как и сотрудники церкви Василия Великого, до сих пор в недоумении от выбора злоумышленника, который украл одну из икон. И при этом напал на настоятеля.
«Фонтанка» показывает икону с ликом святой Елены, которую сутки назад вынес из храма 50-летний местный житель. Она не является культурно-исторической ценностью. Её оклад также не представляет ценности — он деревянный.
По предварительной информации, досталось не только 50-летнему настоятелю храма на проспекте Народного Ополчения. Также визитер хватал за руки свечницу, однако она так и не поняла, что он от нее хотел.
Мужчине после доставления в отдел полиции сразу же вызвали специализированную скорую. Его увезли в психиатрическую больницу. По данным «Фонтанки», он состоит на учете в ПНД в течение последних 20 лет.