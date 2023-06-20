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    «Фонтанка» показывает икону, похищенную из храма на юге Петербурга. Выяснилось, что проблеме подозреваемого 20 лет

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    Полиция Кировского района Петербурга, как и сотрудники церкви Василия Великого, до сих пор в недоумении от выбора злоумышленника, который украл одну из икон. И при этом напал на настоятеля.

    «Фонтанка» показывает икону с ликом святой Елены, которую сутки назад вынес из храма 50-летний местный житель. Она не является культурно-исторической ценностью. Её оклад также не представляет ценности — он деревянный.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    По предварительной информации, досталось не только 50-летнему настоятелю храма на проспекте Народного Ополчения. Также визитер хватал за руки свечницу, однако она так и не поняла, что он от нее хотел.

    Мужчине после доставления в отдел полиции сразу же вызвали специализированную скорую. Его увезли в психиатрическую больницу. По данным «Фонтанки», он состоит на учете в ПНД в течение последних 20 лет.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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