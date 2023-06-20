    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, вос

    764мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd83.99eur91.8

    Мосгорсуд признал недостоверными слова Венедиктова*, что Пригожин — «хозяин ЧВК "Вагнер"»

    670
    2 комментария
    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ВЕНЕДИКТОВЫМ АЛЕКСЕЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ВЕНЕДИКТОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

    Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского районного, согласно которому главред закрытого «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* (признан иноагентом) «распространил недостоверную информацию» по поводу бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом журналист сообщил в своем telegram-канале 20 июня.

    «Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского суда (Пригожин vs Венедиктов) о том, что Пригожин не «хозяин ЧВК "Вагнер"». Самозванец что ли?" — написал журналист Алексей Венедиктов.

    В 2020 году в эфире тогда еще вещающего «Эха Москвы» главный редактор станции Алексей Венедиктов назвал бизнесмена Евгения Пригожина «хозяином ЧВК “Вагнер”». Тогда Пригожин подал иск о защите чести и достоинства. В августе 2022 году суд удовлетворил иск частично: признал информацию о связи Пригожина с ЧВК «Вагнер» недостоверной, но отклонил требование о ее опровержении и не назначил денежную компенсацию.

    В сентябре 2022 года Пригожин признал, что создал группу, впоследствии названную «Вагнер», еще в 2014 году. По его словам, бойцы принимали участие в конфликтах на востоке Украины, в Сирии и других арабских, африканских и латиноамериканских странах.

    Это заявление подтолкнуло Венедиктова снова обратиться в суд для пересмотра решения по «вновь открывшимся обстоятельствам». Адвокат журналиста указывал, что «истец и его представители вводили суд в заблуждение на протяжении всего процесса», а у ответчика не было возможности доказать причастность Пригожина к «Вагнеру». Однако суд в пересмотре решения отказал.

    По словам Пригожина, отказ суда связан с «невероятной консолидацией общества, которая отторгает либеральную антироссийскую угрозу».

    Уже в январе 2023 года Пригожин заявил, что «режим молчания о ЧВК «Вагнер» свою задачу выполнил» и подарил победу в этом суде Венедиктову. На что журналист ответил, что «суд еще не принял решения».

    *Алексей Венедиктов внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость20 Июн 2023 в 15:56
    Уткин.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close