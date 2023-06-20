Мосгорсуд признал недостоверными слова Венедиктова*, что Пригожин — «хозяин ЧВК "Вагнер"»

Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского районного, согласно которому главред закрытого «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* (признан иноагентом) «распространил недостоверную информацию» по поводу бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом журналист сообщил в своем telegram-канале 20 июня.

«Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского суда (Пригожин vs Венедиктов) о том, что Пригожин не «хозяин ЧВК "Вагнер"». Самозванец что ли?" — написал журналист Алексей Венедиктов.

В 2020 году в эфире тогда еще вещающего «Эха Москвы» главный редактор станции Алексей Венедиктов назвал бизнесмена Евгения Пригожина «хозяином ЧВК “Вагнер”». Тогда Пригожин подал иск о защите чести и достоинства. В августе 2022 году суд удовлетворил иск частично: признал информацию о связи Пригожина с ЧВК «Вагнер» недостоверной, но отклонил требование о ее опровержении и не назначил денежную компенсацию.

В сентябре 2022 года Пригожин признал, что создал группу, впоследствии названную «Вагнер», еще в 2014 году. По его словам, бойцы принимали участие в конфликтах на востоке Украины, в Сирии и других арабских, африканских и латиноамериканских странах.



Это заявление подтолкнуло Венедиктова снова обратиться в суд для пересмотра решения по «вновь открывшимся обстоятельствам». Адвокат журналиста указывал, что «истец и его представители вводили суд в заблуждение на протяжении всего процесса», а у ответчика не было возможности доказать причастность Пригожина к «Вагнеру». Однако суд в пересмотре решения отказал.

