Пригожин объяснил, почему открещивался от ЧВК «Вагнер». Теперь он согласен «проиграть» суды всем, у кого раньше выиграл

Бизнесмен и неформальный лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что отрицать существование частной военной компании раньше вынуждала «конспиративная необходимость». После того как он признал, что управляет ей, взять реванш в суде намерен бывший руководитель ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* (признан иноагентом).

Комментарий бизнесмена приводится 19 января в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина»: «Было время, когда я должен был идти и судиться с Венедиктовым и другими, потому что была конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК «Вагнер» не существует. Первое — потому что та работа, которую выполняла ЧВК «Вагнер», не всегда могла быть публичной. Второе — потому что у ЧВК «Вагнер», как в России, так и за рубежом, всегда было много врагов и завистников».



Напомним, в конце прошлого года Пригожин через тот же телеграм-канал признал: «Я придумал, я создал, и я управляю ЧВК «Вагнер». Поэтому ответственность за любые ее успехи или промахи лежит на мне». Однако до этого он обращался в Пресненский районный суд Москвы, где требовал признать недостоверными слова Венедиктова о том, что Пригожин является хозяином ЧВК «Вагнер». Суд этот иск частично удовлетворил. Теперь же сторона Венедиктова подала новый иск — о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале адвокат Калой Ахильгов, анонсировал и сам Венедиктов.



По этому поводу Пригожин 19 января заявил: «Сегодня, когда режим молчания о ЧВК «Вагнер» свою задачу выполнил, я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову. А если есть желание, то и всем тем, у кого я их выигрывал... То, что суд принял позицию Венедиктова, это наша большая победа. Было бы хуже, если бы он принял решение поддержать меня там, где я неправ, каким бы хайповым и трендовым ни было такое решение».

Накануне депутат Мосгордумы Евгений Ступин опубликовал ответ на свой запрос от Минобороны. В обнародованном документе говорится, что ЧВК в структуру Вооруженных сил РФ не входит. Незадолго до этого Минобороны также упомянуло частную военную компанию в своем пояснении относительно взятия Соледара. По словам министерства, именно отряды ЧВК штурмовали городские кварталы. О том, насколько противоречивым выглядел информационный фон этих событий, — читайте на «Фонтанке».

