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    «В структуру Вооруженных сил не входит». Минобороны РФ документально признало существование ЧВК «Вагнер»

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    Минобороны официально подтвердило существование частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Это следует из ответа ведомства депутату Мосгордумы Евгению Ступину. Он опубликовал документ в своем телеграм-канале 18 января.

    Фото: Депутат Ступин / Telegram
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    Ступин помогает избирателям разыскивать родственников, которые заключили контракты с ЧВК «Вагнер» и пропали со связи. В самом ЧВК предоставлять какую-либо информацию депутату отказались, и он обратился в Минобороны.

    В ответе ведомства, который подписан начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, говорится, что ЧВК не входит в структуры Минобороны, поэтому ведомство не может содействовать родственникам сотрудников этой компании наладить связь с работодателем.

    В ответе на себя обращают внимание формулировки, в частности, уточнение, что с запросом «внимательно ознакомились», а также пунктуационная ошибка. Однако сам депутат уверен, что этот ответ не является розыгрышем и действительно пришел из Минобороны. «Этот ответ поступил из Министерства обороны. Поступил через специальный портал, в систему электронную Московской городской думы. Я, конечно, не видел, как лично его подписывает Герасимов, но оснований думать, что как-то это все выдумано или чья-то подделка, у меня таких оснований нет», — рассказал он «Фонтанке».

    Если документ подлинный, то это первое письменное подтверждение министерства, что ЧВК «Вагнер» существует.

    Депутат добавил, что после отправленного в Минобороны обращения один из потерявшихся молодых людей нашелся — в ростовском госпитале.

    Ранее название ЧВК «Вагнер» также было упомянуто в заявлении Минобороны РФ, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства. В сообщении от 13 января говорилось, что добровольцы штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» выполнили задачу по штурму городских кварталов Соледара в ДНР.

    Фото: Депутат Ступин / Telegram

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