«В структуру Вооруженных сил не входит». Минобороны РФ документально признало существование ЧВК «Вагнер»

Минобороны официально подтвердило существование частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Это следует из ответа ведомства депутату Мосгордумы Евгению Ступину. Он опубликовал документ в своем телеграм-канале 18 января.



Фото: Депутат Ступин / Telegram Поделиться Поделиться





Ступин помогает избирателям разыскивать родственников, которые заключили контракты с ЧВК «Вагнер» и пропали со связи. В самом ЧВК предоставлять какую-либо информацию депутату отказались, и он обратился в Минобороны.

В ответе ведомства, который подписан начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, говорится, что ЧВК не входит в структуры Минобороны, поэтому ведомство не может содействовать родственникам сотрудников этой компании наладить связь с работодателем.



В ответе на себя обращают внимание формулировки, в частности, уточнение, что с запросом «внимательно ознакомились», а также пунктуационная ошибка. Однако сам депутат уверен, что этот ответ не является розыгрышем и действительно пришел из Минобороны. «Этот ответ поступил из Министерства обороны. Поступил через специальный портал, в систему электронную Московской городской думы. Я, конечно, не видел, как лично его подписывает Герасимов, но оснований думать, что как-то это все выдумано или чья-то подделка, у меня таких оснований нет», — рассказал он «Фонтанке».



Если документ подлинный, то это первое письменное подтверждение министерства, что ЧВК «Вагнер» существует.

Депутат добавил, что после отправленного в Минобороны обращения один из потерявшихся молодых людей нашелся — в ростовском госпитале.

Ранее название ЧВК «Вагнер» также было упомянуто в заявлении Минобороны РФ, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства. В сообщении от 13 января говорилось, что добровольцы штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» выполнили задачу по штурму городских кварталов Соледара в ДНР.

