В вузах РФ появится модуль об искусственном интеллекте в следующем учебном году

В программы российских вузов в следующем учебном году включат модуль «Системы искусственного интеллекта». Об этом говорится в опубликованном 20 июня письме Минобрнауки.



Речь идет о программах высшего образования и дополнительных профессиональных программах. В модуль войдут в том числе дисциплины «Основы программирования на Phyton», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Линейная алгебра». Объем модуля — 72 часа, причем предусмотрены разные уровни подготовки — к примеру, для технических и нетехнических специальностей.