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    В вузах РФ появится модуль об искусственном интеллекте в следующем учебном году

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    В программы российских вузов в следующем учебном году включат модуль «Системы искусственного интеллекта». Об этом говорится в опубликованном 20 июня письме Минобрнауки.

    Речь идет о программах высшего образования и дополнительных профессиональных программах. В модуль войдут в том числе дисциплины «Основы программирования на Phyton», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Линейная алгебра». Объем модуля — 72 часа, причем предусмотрены разные уровни подготовки — к примеру, для технических и нетехнических специальностей.

    Отмечается, что модуль актуализирован совместно с ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта». Ранее сообщалось, что Альянс запустил «Путеводитель абитуриента», который помогает выбрать, где учиться в сфере ИИ. В «Газпром нефти» отмечали, что компания с партнерами планирует в два-три раза увеличить количество специалистов по ИИ, выпускаемых вузами.

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