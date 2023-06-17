«Газпром нефть» поддержит лучшие вузы в сфере искусственного интеллекта

«Газпром нефть» будет поддерживать лучшие образовательные программы в сфере искусственного интеллекта. Компания вместе с партнерами рассчитывает в два-три раза увеличить количество специалистов по ИИ, выпускаемых вузами. Это ежегодно обеспечит рынку дополнительно около
По его словам, сейчас «Газпром нефть» вместе со Сбером, «Яндексом», МТС, VK и другими партнерами по Альянсу в сфере искусственного интеллекта активно работает с вузами, чтобы улучшить систему подготовки новых кадров в области ИИ.
«Искусственный интеллект меняет отрасли и рынок труда, поэтому система образования должна реагировать на эти процессы. Нужны новые механизмы взаимодействия бизнеса и вузов. Для этого мы с партнерами по Альянсу создали первый в России рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов по искусственному интеллекту, который представим этим летом. Это один из новых инструментов повышения эффективности системы подготовки кадров», — отметил Илья Дементьев.
Уникальность этого рейтинга состоит в том, что это первый рейтинг университетов, созданный именно работодателями, в числе которых крупнейшие компании страны. Для проведения исследования была использована открытая методология, а аналитическая база рейтинга была составлена из публичных отчетов, результатов социологических опросов, данных о заработной плате выпускников.
Рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта разработан в рамках исполнения поручения президента РФ по итогам Международной конференции AI Journey 2022.
Также в 2023 году Альянс в сфере искусственного интеллекта запустил сервис «Путеводитель абитуриента» — инструмент, который помогает выбрать вуз, специальность и направление обучения в сфере ИИ. Ресурс также предоставляет информацию о трудоустройстве выпускников вузов в компании Альянса.