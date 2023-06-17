«Газпром нефть» поддержит лучшие вузы в сфере искусственного интеллекта

«Газпром нефть» будет поддерживать лучшие образовательные программы в сфере искусственного интеллекта. Компания вместе с партнерами рассчитывает в два-три раза увеличить количество специалистов по ИИ, выпускаемых вузами. Это ежегодно обеспечит рынку дополнительно около 4 тысяч новых специалистов, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.



По его словам, сейчас «Газпром нефть» вместе со Сбером, «Яндексом», МТС, VK и другими партнерами по Альянсу в сфере искусственного интеллекта активно работает с вузами, чтобы улучшить систему подготовки новых кадров в области ИИ.

