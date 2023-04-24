    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    5 м/с, ю-з

    754мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.49eur89.35

    В России запустили сервис подбора вузов с программами по машинному обучению и искусственному интеллекту

    281
    обсудить

    Альянс в сфере искусственного интеллекта запустил сервис подбора вузов с лучшими учебными программами по машинному обучению и анализу данных. Сайт «Путеводитель абитуриента» создан при участии ведущих российских технологических компаний и крупнейших работодателей с ориентацией на дальнейшее трудоустройство после вуза.

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
    ПоделитьсяПоделиться

    Новый сервис поможет школьникам выбрать карьерный путь и поступить на самые актуальные и интересные образовательные программы в сфере искусственного интеллекта, на которых готовят специалистов, востребованных на рынке. Путеводитель рассказывает о том, куда поступать, чтобы повысить шансы трудоустройства в компаниях Альянса, в числе которых Сбер, «Газпром нефть», «Яндекс», МТС, VK, РФПИ, «Сибур», «Уралхим», «Русагро», Северсталь и ГК «Самолет».

    Ресурс рассчитан на абитуриентов и их родителей, желающих знать больше о возможностях развития и обучения в сфере искусственного интеллекта. Кроме каталога образовательных программ, на платформе собрана информация о поступлении, курсах подготовки и олимпиадах, выступления и статьи экспертов компаний Альянса.

    «Для нас с партнерами по Альянсу важно участвовать в развитии высшего образования в области анализа данных и машинного обучения, — отметил Илья Дементьев, ректор Корпоративного университета «Газпром нефти». — Мы выстраиваем долгосрочные партнерские отношения с университетами, создаем совместные образовательные программы в сфере искусственного интеллекта и обучающие материалы, которые уже доступны и в новом «Путеводителе абитуриента», также «Газпром нефть» в рамках своей системы «Лига вузов» создает программы дополнительного обучения профессорско-преподавательского состава вузов, участвует в аккредитации существующих программ обучения и создании новых образовательных стандартов для профессий в области искусственного интеллекта».

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close