В России запустили сервис подбора вузов с программами по машинному обучению и искусственному интеллекту

Альянс в сфере искусственного интеллекта запустил сервис подбора вузов с лучшими учебными программами по машинному обучению и анализу данных. Сайт «Путеводитель абитуриента» создан при участии ведущих российских технологических компаний и крупнейших работодателей с ориентацией на дальнейшее трудоустройство после вуза.
Новый сервис поможет школьникам выбрать карьерный путь и поступить на самые актуальные и интересные образовательные программы в сфере искусственного интеллекта, на которых готовят специалистов, востребованных на рынке. Путеводитель рассказывает о том, куда поступать, чтобы повысить шансы трудоустройства в компаниях Альянса, в числе которых Сбер, «Газпром нефть», «Яндекс», МТС, VK, РФПИ, «Сибур», «Уралхим», «Русагро», Северсталь и ГК «Самолет».
Ресурс рассчитан на абитуриентов и их родителей, желающих знать больше о возможностях развития и обучения в сфере искусственного интеллекта. Кроме каталога образовательных программ, на платформе собрана информация о поступлении, курсах подготовки и олимпиадах, выступления и статьи экспертов компаний Альянса.
«Для нас с партнерами по Альянсу важно участвовать в развитии высшего образования в области анализа данных и машинного обучения, — отметил Илья Дементьев, ректор Корпоративного университета «Газпром нефти». — Мы выстраиваем долгосрочные партнерские отношения с университетами, создаем совместные образовательные программы в сфере искусственного интеллекта и обучающие материалы, которые уже доступны и в новом «Путеводителе абитуриента», также «Газпром нефть» в рамках своей системы «Лига вузов» создает программы дополнительного обучения профессорско-преподавательского состава вузов, участвует в аккредитации существующих программ обучения и создании новых образовательных стандартов для профессий в области искусственного интеллекта».