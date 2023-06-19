Годовая инфляция в Петербурге в мае перешла к росту

Годовая инфляция в Петербурге в мае 2023 года составила 2,54% после апрельских 2,51%, сообщает пресс-служба Банка России 19 июня. Спрос на отдельные услуги и непродовольственные товары вырос, но также увеличилось предложение и снизились издержки у производителей продовольствия, что сдерживало рост цен.



В мае стали быстрее дешеветь продукты в годовом выражении. Цены на продовольствие оказались на 1,78% ниже, чем годом ранее. «Основной вклад внесла динамика цен на мясную и молочную продукцию, а также на тепличные овощи», – говорится в комментарии ЦБ. В регионах-поставщиках выросло производство огурцов и помидоров, что замедлило рост цен на эти овощи.

