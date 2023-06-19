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    Годовая инфляция в Петербурге в мае перешла к росту

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    Годовая инфляция в Петербурге в мае 2023 года составила 2,54% после апрельских 2,51%, сообщает пресс-служба Банка России 19 июня. Спрос на отдельные услуги и непродовольственные товары вырос, но также увеличилось предложение и снизились издержки у производителей продовольствия, что сдерживало рост цен.

    В мае стали быстрее дешеветь продукты в годовом выражении. Цены на продовольствие оказались на 1,78% ниже, чем годом ранее. «Основной вклад внесла динамика цен на мясную и молочную продукцию, а также на тепличные овощи», – говорится в комментарии ЦБ. В регионах-поставщиках выросло производство огурцов и помидоров, что замедлило рост цен на эти овощи.

    Непродовольственные товары в мае оказались на 0,68% дешевле, чем годом ранее, но по сравнению с апрелем удешевление сократилось на 0,53 процентных пункта. В основном это произошло из-за ускорения годового роста цен на подержанные иномарки. Цены на смартфоны на фоне восстановления потребительского спроса и ослабления рубля с начала года стали снижаться медленнее.

    Инфляция в сфере услуг выросла с апрельских 12,21% до 12,9% в мае. Из-за повысившегося спроса стали быстрее дорожать туристические услуги, а также связь из-за издержек сотовых операторов на новое оборудование и ремонт старого.

    Ранее ЦБ предупреждал, что годовая инфляция в России с мая начнет расти и в III квартале 2023 года может снова превысить целевой показатель Банка России в 4%. Первая часть прогноза уже сбылась: в мае годовая инфляция в целом по стране составила 2,5% против 2,3% в апреле.

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    Комментарии 4

    houspi19 Июн 2023 в 19:41
    Брехня.
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