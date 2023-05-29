ЦБ: Годовая инфляция в России в III квартале 2023 года может снова превысить 4%

Показатель годового прироста цен в России, который по итогам апреля составил 2,3%, скорее всего уже в третьем квартале превысит 4%. Об этом на пресс-конференции по итогам общественных обсуждений Обзора денежно-кредитной политики (ДКП) Центрального банка РФ в Петербурге заявил директор департамента ДКП Кирилл Тремасов.
Все объясняется эффектами прошлого года. В мае 2022 года цены корректировались после весеннего скачка. С июня они стали быстро снижаться, что было нехарактерно, ведь обычно в июне-июле цены не снижаются, отметил глава департамента. Поэтому если в этом году в летние месяцы инфляция будет обусловлена обычной сезонностью, она будет понемногу прирастать месяц к месяцу, как следствие будет расти и годовой показатель.
«Годовая инфляция скорее всего уже с мая пойдет вверх, а летом это движение вверх может даже ускорится, и скорее всего уже в третьем квартале годовой показатель превысит 4%», - сказал Тремасов.
В марте 2023 года показатель годовой инфляции впервые за долгое время опустился ниже целевого показателя Банка России в 4% и составил 3,5%, а в апреле снизился до 2,3%.
В конце апреля ЦБ сдвинул прогноз по инфляции по итогам 2023 года с 5-7% до 4,5-6,5%.