    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-з

    764мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd83.96eur90.97

    Банк России: Годовая инфляция в мае составила 2,5%.

    129
    обсудить

    По итогам мая, годовая инфляция ускорилась и составила 2,5%. Об этом 15 июня сообщает Центробанк РФ.

    В апреле годовая инфляция составляла 2,3%. Как отмечает ЦБ, причина ускорения исходит из разовых факторов, без учета которых ценовое давление остается умеренным. С началом туристического сезона поездки на море подорожали, что сказалось на росте цен на услуги. А вот цены на продовольствие снизились, сильнее всего на овощи и фрукты.

    По прогнозам ЦБ, годовая инфляция начнет расти и по итогам года составит 4,5–6,5%. Также ЦБ прогнозирует инфляцию 4% в 2024 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИнфляцияБанк России
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close