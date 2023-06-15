Банк России: Годовая инфляция в мае составила 2,5%.

По итогам мая, годовая инфляция ускорилась и составила 2,5%. Об этом 15 июня сообщает Центробанк РФ.



В апреле годовая инфляция составляла 2,3%. Как отмечает ЦБ, причина ускорения исходит из разовых факторов, без учета которых ценовое давление остается умеренным. С началом туристического сезона поездки на море подорожали, что сказалось на росте цен на услуги. А вот цены на продовольствие снизились, сильнее всего на овощи и фрукты.

По прогнозам ЦБ, годовая инфляция начнет расти и по итогам года составит 4,5–6,5%. Также ЦБ прогнозирует инфляцию 4% в 2024 году.