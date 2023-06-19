Смольный отказался отдать староверам здание КВД Петербурге

Власти Петербурга отказали Невской общине Древлеправославной Поморской церкви в передаче здания на набережной реки Волковки, 3, где в настоящее время размещается городской кожно-венерологический диспансер. Это следует из ответа, опубликованного на сайте комитета имущественных отношений.

Со ссылкой на данные Центрального государственного исторического архива комитет обратил внимание, что богадельни на Волковском кладбище подчинялись попечительским советам заведений общественного призрения в числе городских богоугодных заведений, состоящих «под личным Ее Величества направлением», и были в ведомстве императрицы Марии.