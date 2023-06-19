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    Смольный отказался отдать староверам здание КВД Петербурге

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    Власти Петербурга отказали Невской общине Древлеправославной Поморской церкви в передаче здания на набережной реки Волковки, 3, где в настоящее время размещается городской кожно-венерологический диспансер. Это следует из ответа, опубликованного на сайте комитета имущественных отношений.

    Со ссылкой на данные Центрального государственного исторического архива комитет обратил внимание, что богадельни на Волковском кладбище подчинялись попечительским советам заведений общественного призрения в числе городских богоугодных заведений, состоящих «под личным Ее Величества направлением», и были в ведомстве императрицы Марии.

    Также в документе говорится, что старообрядцы неоднократно подавали ходатайства о преобразовании богадельни в исключительно старообрядческое учреждение, однако эти ходатайства отклонялись. Сами богадельни содержались как на деньги староверов, так и православных верующих. А в самой богадельне также содержались и православные, и старообрядцы.

    Со ссылкой на закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения комитет заметил, что организация должна непосредственно сама осуществлять деятельность? Богослужения, благотворительность, образование и так далее. Поэтому Смольный отказал староверам.

    Староверы попросили Смольный передать им здание КВД в июне. По их данным, в этом здании располагалась федосеевская община старообрядцев.

    Здание на набережной Волковки, 3 является региональным памятником «Главный корпус Волковской богадельни», построенным в 1880–1882 годах по проекту архитекторов Федора Габерцетеля и автора проекта здания тюрьмы «Кресты» Антония Томишко. Площадь трехэтажного кирпичного здания — 5811 кв. м.

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