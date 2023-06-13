Старообрядцы попросили у Смольного здание городского КВД на набережной Волковки

Невская община Древлеправославной Поморской церкви попросила власти Петербурга передать религиозной организации в собственность здание городского кожно-венерологического диспансера на набережной реки Волковки, 3, литера А. Это следует из заявления общины, опубликованного на сайте комитета имущественных отношений.



В здании, на которое претендует Невская старообрядческая поморская община, в настоящее время располагается городской кожно-венерологический диспансер. Сама постройка является региональным памятником «Главный корпус Волковской богадельни», построенным в 1880–1882 годах по проекту архитекторов Федора Габерцетеля и автора проекта здания тюрьмы «Кресты» Антония Томишко. Площадь трехэтажного кирпичного здания — 5811 кв. м .