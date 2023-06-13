Старообрядцы попросили у Смольного здание городского КВД на набережной Волковки

Невская община Древлеправославной Поморской церкви попросила власти Петербурга передать религиозной организации в собственность здание городского кожно-венерологического диспансера на набережной реки Волковки, 3, литера А. Это следует из заявления общины, опубликованного на сайте комитета имущественных отношений.
В здании, на которое претендует Невская старообрядческая поморская община, в настоящее время располагается городской кожно-венерологический диспансер. Сама постройка является региональным памятником «Главный корпус Волковской богадельни», построенным в 1880–1882 годах по проекту архитекторов Федора Габерцетеля и автора проекта здания тюрьмы «Кресты» Антония Томишко. Площадь трехэтажного кирпичного здания —
В заявлении говорится, что к началу XX века в Петербурге существовали три общины старообрядцев, в том числе федосеевская, которая располагалась при храмовом комплексе на набережной Волковки, 3. Здания и кладбища староверов в Петербурге отобрали в 30-х годах прошлого века.
В доме располагалась богадельня и моленная с куполами внутри двора. Позднее здание лишили признаков храма — куполов, а также была произведена внутренняя перепланировка. Храм закрыли в 1934 году. Министерство юстиции СССР зарегистрировало общину спустя 13 лет после этого.
Заявители акцентировали, что Волковская богадельня изначально строилась для богослужений как молитвенный дом, для благотворительности здание стали использовать после его расширения. Поэтому, считает религиозная организация, община может претендовать на эту недвижимость по федеральному закону
Также организация ссылается на утвержденный Верховным судом РФ обзор судебной практики от 16.11.2022, где говорится, что для отнесения недвижимости к имуществу религиозного назначения необходимо учитывать цели, с которыми строилось здание, а не вид его использования в настоящее время.