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    В Репино выпускной: Пасха ждёт автобус

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    Фонд друзей балтийской нерпы выпускает после реабилитации самку тюленя, спасённую этой весной.

    «Пасха ждет автобус на залив», — сообщил 19 июня фонд в своих соцсетях.

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    «Фонтанка» уже не раз рассказала про Пасху. Её заметили петербуржцы, гулявшие по берегу Финского залива в Курортном районе Петербурга, как раз в праздничный день 16 апреля. До появления спасателей детёныш дремал, и неудивительно — при положенном для его возраста весе в 40 кг он потянул всего на 13 кг. В центре помощи морским млекопитающим на территории Водоканала в поселке Репино тюлениха выздоровела и отъелась.

    Фото:
    Спасение тюленей 699-23-99

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