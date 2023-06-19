Маткапитал в Петербурге разрешат тратить на платную медицину и ДМС

В Петербурге материнский капитал можно будет тратить на оформление добровольного медицинского страхования (ДМС) ребенка, а также на оказание ему платных медуслуг. Соответствующий законопроект 19 июня был одобрен бюджетно-финансовым комитетом Заксобрания города, сообщил один из авторов инициативы — депутат от «Единой России» Денис Четырбок.



Тратить маткапитал на ДМС можно будет после того, как парламент примет законопроект в трех чтениях, а документ будет подписан губернатором и официально опубликован.



По данным парламентария, с 2012 года маткапитал в городе получили более 63 тысяч семей, однако почти половина так и не воспользовалась этими средствами, так как не нашла в перечне того, на что можно тратить деньги, необходимое.

