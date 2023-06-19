Маткапитал в Петербурге разрешат тратить на платную медицину и ДМС

В Петербурге материнский капитал можно будет тратить на оформление добровольного медицинского страхования (ДМС) ребенка, а также на оказание ему платных медуслуг. Соответствующий законопроект 19 июня был одобрен бюджетно-финансовым комитетом Заксобрания города, сообщил один из авторов инициативы — депутат от «Единой России» Денис Четырбок.
Тратить маткапитал на ДМС можно будет после того, как парламент примет законопроект в трех чтениях, а документ будет подписан губернатором и официально опубликован.
По данным парламентария, с 2012 года маткапитал в городе получили более 63 тысяч семей, однако почти половина так и не воспользовалась этими средствами, так как не нашла в перечне того, на что можно тратить деньги, необходимое.
«Многие семьи справедливо указывают на достаточно ограниченный перечень возможностей реализации сертификата», — пояснил депутат.
С 20 июня в Петербурге можно будет тратить средства маткапитала на подвод газа к домам.
В Петербурге в 2023 году сумма материнского капитала равна 194,3 тысячи рублей. Сертификат положен семьям, в которых третий ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2012 года по 31 декабря 2026 года. Региональный маткапитал не имеет отношения к аналогичной федеральной программе.