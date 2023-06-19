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    ФСБ получила участок на Васильевском острове под строительство жилого дома

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    Власти Петербурга передали региональному управлению ФСБ участок на набережной реки Смоленки, пишет 19 июня «Деловой Петербург» со ссылкой на выписку из Росреестра. Территория предназначена под строительство многоквартирного дома.

    Речь идет об участке площадью 7,5 тысячи квадратных метров на противоположном берегу Смоленки от станции метро «Приморская», он расположен в границах набережной, Наличной улицы и улицы Беринга.

    Издание пишет, что управление ФСБ получило участок в бессрочное пользование, а также, что рыночная стоимость актива оценивается в 0,7–0,9 млрд рублей.

    В середине июня комитет по градостроительству и архитектуре выдал градостроительный план участка под строительство жилого дома на 200 квартир.

    Ранее на этом месте планировалось строить гостиницу, затем права на территорию перешли к обанкротившейся компании «ИВИ-93», которая планировала строить жилье, следующим правообладателем стал печально известный историей с обманутыми дольщиками застройщик «Питер Констракшн». Предпоследний владелец прав на землю — Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района.

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