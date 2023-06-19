ФСБ получила участок на Васильевском острове под строительство жилого дома

Власти Петербурга передали региональному управлению ФСБ участок на набережной реки Смоленки, пишет 19 июня «Деловой Петербург» со ссылкой на выписку из Росреестра. Территория предназначена под строительство многоквартирного дома.



Речь идет об участке площадью 7,5 тысячи квадратных метров на противоположном берегу Смоленки от станции метро «Приморская», он расположен в границах набережной, Наличной улицы и улицы Беринга.



Издание пишет, что управление ФСБ получило участок в бессрочное пользование, а также, что рыночная стоимость актива оценивается в 0,7–0,9 млрд рублей.

