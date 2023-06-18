Макрон залпом выпил бутылку пива

Президент Франции Эммануэль Макрон залпом осушил бутылку пива в раздевалке команды «Тулузы» по регби, которая победила в чемпионате Франции. Об этом 18 июня рассказало издание Le Parisien.

Он пришел в раздевалку команды, произнес тост за здоровье жителей, а затем под одобрительный свист и крик регбистов выпил залпом бутылку.

«Тулуза» 17 июня выиграла 22-й титул чемпионов страны, победив «Стад Рошле» со счетом 29:26.

Макрон перед матчем поприветствовал обе команды на поле. Но его выход не транслировали на большом экране, а на стадионе звучала громкая музыка. Как пишет L’Equipe, французского президента все равно освистали трибуны. Во Франции недавно прошли массовые протесты из пенсионной реформы.