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    Макрон залпом выпил бутылку пива

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    18 комментариев

    Президент Франции Эммануэль Макрон залпом осушил бутылку пива в раздевалке команды «Тулузы» по регби, которая победила в чемпионате Франции. Об этом 18 июня рассказало издание Le Parisien.

    Он пришел в раздевалку команды, произнес тост за здоровье жителей, а затем под одобрительный свист и крик регбистов выпил залпом бутылку.

    «Тулуза» 17 июня выиграла 22-й титул чемпионов страны, победив «Стад Рошле» со счетом 29:26.

    Макрон перед матчем поприветствовал обе команды на поле. Но его выход не транслировали на большом экране, а на стадионе звучала громкая музыка. Как пишет L’Equipe, французского президента все равно освистали трибуны. Во Франции недавно прошли массовые протесты из пенсионной реформы.

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    Комментарии 18

    Zet18 Июн 2023 в 22:12
    Француз пиво... залпом... фи...
    +0−0
    Александр Дементьев18 Июн 2023 в 22:11
    Если бы он бутылку шампанского выдул, это еще как-то характеризовало его. А 0.33 пива у нас семиклассницы залпом пьют.
    +2−0
    Гость18 Июн 2023 в 22:02
    Был романтизм....Была закуска...
    +0−0
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