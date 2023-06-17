Взялись за весло. Участникам ПМЭФ предложили SUP-завтрак

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Питере — все-таки плыть, доказали участники ПМЭФ-2023. После насыщенной деловой программы те, кто выдержал сессии и вечеринки, проснулись рано утром в субботу и встали на SUP-борды, чтобы заново открыть для себя Северную столицу. Ведь каждый знает, что Петербург выглядит с воды совсем по-другому. Причем с воды в буквальном смысле слова. Поэтому в шесть утра в субботу на Крюковом канале было уже оживленно.



На старт, внимание…

Самое романтичное и яркое мероприятие спортивной программы международного экономического форума — SUP-завтрак «(От)Личный Петербург» — создали Shkulev Media Holding, портал «Фонтанка.ру» и Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Мероприятие прошло в рамках Спортивных игр ПМЭФ-2023 при поддержке спортивной платформы Фонда Росконгресс — «РК-Спорт». Зарядившись чашечкой кофе, представители российского бизнеса прошли инструктаж, научились работать веслом и, сменив костюмы на майки и шорты, приготовились к старту у Матвеева моста.

«Сегодня мы делаем самый необычный завтрак, который только можно было себе представить, — приветствовал участников президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв. — Это уникальная возможность проплыть на досках по рекам и каналам в центре города и увидеть основные достопримечательности с воды».

Гости мероприятия могут найти себя в фотоальбоме.

И в самом деле, райдерам можно было только позавидовать: вот оно, наступившее северное лето и абсолютно пустые в этот час реки и каналы. Конкуренцию людям на SUP-бордах составили разве что вездесущие утки — они продемонстрировали завидную скорость, удирая в разные стороны. В отличие от них, участникам мероприятия спешить было некуда, и уж поверьте, созерцание шедевров архитектуры с доски — лучше иной медитации.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Предложенный маршрут оказался неутомительным — около 4 километров : по Крюкову каналу и Мойке до Невского проспекта и обратно. Участники проплыли под Поцелуевым мостом и самым широким в городе Синим. Купол Исаакия, Юсуповский дворец, Новая Голландия — перечисление достопримечательностей бесполезно, потому что каждый дом — памятник. Вознаграждением за этот труд стали медали, заряд бодрости и легкий завтрак.



И да, все вышли сухими из воды. Впрочем, разве можно было ожидать иного от участников экономического форума, как пошутил кто-то.



Как бронируют в новом сезоне

В первом (и, уверены, не последнем) петербургском SUP-завтраке приняли участие около 300 человек , из них почти 200 спустились на воду. В основном это были индивидуальные райдеры, но три компании преодолели дистанцию корпоративными командами.

Как подтвердили присутствовавшие на деловом завтраке участники рынка, одним из таких событий, которое привлекает в Петербург множество туристов, является ежегодный фестиваль «Фонтанка SUP». Это давно не городской, а мировой масштаб: кадры с тысячами сапов — когда воды даже не видно — публиковали информагентства со всего света. В 2023 году грандиозный заплыв по рекам и каналам пройдет 5 августа . SUP-завтрак в рамках ПМЭФ можно считать его репетицией. Регистрация уже идет полным ходом на сайте мероприятия https://fontankasup.ru/.



Не только Эрмитаж

ЗОЖники и гурманы, тусовщики и ценители современного искусства — все они в фокусе «Новой туристской географии» Петербурга, которую гостям представили на деловой части SUP-завтрака.

«Суть проекта заключается в организации новой городской гостевой среды, формировании нового облика Петербурга на региональном и мировом рынках», — объяснил председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

В самом деле, туристы сегодня приезжают не только за тем, чтобы побывать в знаменитых музеях и сфотографировать «открыточный» вид на город. Не меньше им интересны общественные пространства, где кипит жизнь; интерактивные выставочные пространства; рестораны и даже промышленные объекты.



«Мы открываем двери, доселе закрытые для сторонних посетителей, и даем возможность попасть с экскурсиями на производственные площадки, узнать, как создаются самые разные вещи — от елочных игрушек до газотурбинных двигателей, — рассказал представитель Смольного. — К слову, два месяца назад петербургская стратегия развития промышленного туризма была признана лучшей в России».

— Новая туристская география — это тот Петербург, которым мы живем. Город-музей под открытым небом? Да, и мы этим гордимся. Но он все время преподносит что-нибудь новое. Сегодняшнее мероприятие — это и релакс, и спорт, и возвращение к истории. Петр Первый реки и каналы видел как часть города, вокруг них строилась наша архитектура — и это видно с воды, — поделился своим впечатлениями Корнеев.

По словам Виктора Шкулёва, SUP-завтрак — это такой спин-офф «Фонтанки SUP»: «Это место очень позитивного сплочения — рано утром все заряжаются энергией и получают новое представление о городе». До фестиваля еще надо дожить, а для гостей ПМЭФ кусочек праздника случился двумя месяцами раньше.



Где искать нетривиальные маршруты по городу? Отсылаем читателей на официальный городской портал и гид «(От)Личный Петербург» от «Фонтанки.ру». Последний порой удивляет не только туристов, но и коренных жителей. Здесь именно тот непарадный Питер, каким его знает и любит сама редакция. Вместе с читателями издание создает новую туристическую географию и руководство к действию для охотников за небанальными впечатлениями.



У проекта «(От)Личный Петербург» есть своя премия. В этом году она состоит из 13 номинаций : «Экотропы», «Гастрономические площадки», «Любимые театрики» и т. д . Фишка в том, что номинировать кандидатов может каждый. Выбор горожан повлияет на результат: в сентябре в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы, а с ними — и народную любовь.