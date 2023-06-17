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    Минздрав назвал общее количество отравившихся сидром

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    2 комментария

    В России общее число отравившихся суррогатным сидром возросло до 106 человек. Об этом 17 июня заявил в кулуарах ПМЭФ глава Минздрава Михаил Мурашко.

    По его словам, среди них пять детей. Погибли 36 человек, в том числе один ребенок. В больницах остаются 19 пострадавших.

    Напомним, первые сообщения об отравлении «Мистером Сидром» в ряде регионов страны появились к 5 июня. А к вечеру 8 июня число пострадавших перевалило за сотню. В списке погибших — 31 человек.

    Подозреваемые в краже метанола, который позже попал в смертельный суррогатный сидр, арестованы по решению суда, сообщает 9 июня Следственный комитет РФ. Среди них сотрудник полиции.

    Метанол, который попал в сидр, был украден с полицейского склада в Самарской области, не обошлось без пособничества одного из сотрудников. 6 тонн перепродали предпринимателю, который и «сварил» смертельный напиток.

    Министр внутренних дел Владимир Колокольцев освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова. Также был уволен начальник склада. Метанол хранился там с 2012 года.

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    Комментарии 2

    VKuser17419822117 Июн 2023 в 10:57
    Ни в коем случае нельзя "кошмарить бизнес проверками!"- Пусть травят людей и дальше! Кто разрешил продавать вместо сидра- некую бурду? - государство! Кто продал краденный метанол бизнесмену-скупщику краденного-государевы люди! Зачем нам такое государство?
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 10:47
    Зачем в принципе так долго хранили?
    +0−0
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