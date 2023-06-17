Минздрав назвал общее количество отравившихся сидром

В России общее число отравившихся суррогатным сидром возросло до 106 человек. Об этом 17 июня заявил в кулуарах ПМЭФ глава Минздрава Михаил Мурашко.



По его словам, среди них пять детей. Погибли 36 человек, в том числе один ребенок. В больницах остаются 19 пострадавших.



Напомним, первые сообщения об отравлении «Мистером Сидром» в ряде регионов страны появились к 5 июня. А к вечеру 8 июня число пострадавших перевалило за сотню. В списке погибших — 31 человек.

