Минздрав назвал общее количество отравившихся сидром

В России общее число отравившихся суррогатным сидром возросло до 106 человек. Об этом 17 июня заявил в кулуарах ПМЭФ глава Минздрава Михаил Мурашко.
По его словам, среди них пять детей. Погибли 36 человек, в том числе один ребенок. В больницах остаются 19 пострадавших.
Напомним, первые сообщения об отравлении «Мистером Сидром» в ряде регионов страны появились к 5 июня. А к вечеру 8 июня число пострадавших перевалило за сотню. В списке погибших — 31 человек.
Подозреваемые в краже метанола, который позже попал в смертельный суррогатный сидр, арестованы по решению суда, сообщает
Метанол, который попал в сидр, был украден с полицейского склада в Самарской области, не обошлось без пособничества одного из сотрудников. 6 тонн перепродали предпринимателю, который и «сварил» смертельный напиток.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова. Также был уволен начальник склада. Метанол хранился там с 2012 года.