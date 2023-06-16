Тополиный пух, жара, пожар. Читатели «Фонтанки» снова наблюдают, как горят петербургские дворы

Читатель «Фонтанки» стал свидетелем опасного досуга петербургской детворы. Сезон тополиного пуха, как всегда, провоцирует юных на эксперименты со спичками. На этих кадрах видно, как двое мальчишек деловито выжигают целый двор.
Совсем недавно «Фонтанка» рассказывала, как такие игры едва не закончились большой бедой во Фрунзенском районе. Там от горящего пуха вспыхнула старая листва. Видео можно посмотреть здесь. Если бы не вмешались жители двора, что мирно беседовали на лавке и вовремя заметили пламя, то сгорели бы припаркованные машины. «Тушили тапками и лопухами», — рассказали очевидцы.
А 15 июня пожарным пришлось проливать июньские «сугробы» в ГСК-1 на Софийской улице. Там бушевал серьёзный пожар, который не могли потушить много часов. О причинах возгорания не сообщалось, но огромное количество пуха возле гаражей точно создавало дополнительную опасность распространения огня.