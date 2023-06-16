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    Тополиный пух, жара, пожар. Читатели «Фонтанки» снова наблюдают, как горят петербургские дворы

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    1 комментарий

    Читатель «Фонтанки» стал свидетелем опасного досуга петербургской детворы. Сезон тополиного пуха, как всегда, провоцирует юных на эксперименты со спичками. На этих кадрах видно, как двое мальчишек деловито выжигают целый двор.

    Совсем недавно «Фонтанка» рассказывала, как такие игры едва не закончились большой бедой во Фрунзенском районе. Там от горящего пуха вспыхнула старая листва. Видео можно посмотреть здесь. Если бы не вмешались жители двора, что мирно беседовали на лавке и вовремя заметили пламя, то сгорели бы припаркованные машины. «Тушили тапками и лопухами», — рассказали очевидцы.

    А 15 июня пожарным пришлось проливать июньские «сугробы» в ГСК-1 на Софийской улице. Там бушевал серьёзный пожар, который не могли потушить много часов. О причинах возгорания не сообщалось, но огромное количество пуха возле гаражей точно создавало дополнительную опасность распространения огня.

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    Тополиный пухПожар
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    Комментарии 1

    VKuser27909216 Июн 2023 в 22:36
    1. Дети любят поджигать пух, особенно, когда его так много, как в этом году. Он очень красиво и быстро горит, сам этим занимался ещё в 70-х. 2. Буквально вчера был во дворах в начале Будапештской. Там просто сугробы из пуха. От горения такого количества могут заняться сухие деревья и кусты, а это уже серьёзно. 3. Главное - пух так горит из-за большой поверхности контакта с воздухом, по каждому мельчайшему волокну. Решение проблемы элементарное - если полить, даже опрыскать, пух очень небольшим количеством воды, волокна слипаются, и поджечь их становится почти невозможно, без дополнительного розжига. Чем никто заниматься не станет. И где наши доблестные коммунальные службы и УК, поливающие асфальт?
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