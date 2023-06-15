Гаражи в ГСК-1 на Софийской улице всё еще тушат, в опасной зоне больше 60 боксов

Продолжается борьба с огнем в гаражном кооперативе
Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Как передает с места событий корреспондент «Фонтанки», пожарным приходится тянуть магистрали для подачи воды за десятки метров. Возможно, это связано с сегодняшними проблемами с пожарным гидрантом неподалеку. В зоне возгорания около 60 гаражей, часть из них сейчас открыты.
Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
На фото с места событий видно, что территория ГСК завалена тополиным пухом. В Петербурге это частая причина пожаров. Сейчас пожарные проливают эти «сугробы». Тушение