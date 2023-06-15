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    Гаражи в ГСК-1 на Софийской улице всё еще тушат, в опасной зоне больше 60 боксов

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    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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    Продолжается борьба с огнем в гаражном кооперативе ГСК-1 на Софийской улице. Как стало известно «Фонтанке», к 22:17 спасатели локализовали пламя, но тушение и проливка конструкций продолжаются. Въезд на улицу Фучика со стороны Софийской полностью перекрыт. Работают до десяти пожарных расчетов.

    Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    Как передает с места событий корреспондент «Фонтанки», пожарным приходится тянуть магистрали для подачи воды за десятки метров. Возможно, это связано с сегодняшними проблемами с пожарным гидрантом неподалеку. В зоне возгорания около 60 гаражей, часть из них сейчас открыты.

    Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

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    Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    На фото с места событий видно, что территория ГСК завалена тополиным пухом. В Петербурге это частая причина пожаров. Сейчас пожарные проливают эти «сугробы». Тушение ГСК-1 продолжается, в эти минуты виден открытый огонь.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

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