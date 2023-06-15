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    ПМЭФ-2023

    В Петербург поставят новые скоростные «метеоры». От них не должно быть сильной волны

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    Петербургский комитет по транспорту договорился о сотрудничестве с АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс». Результатом должны стать, в том числе, новые водные «метеоры» для города.

    Соглашение о сотрудничестве подписали 15 июня в рамках ПМЭФ-2023, сообщают в Смольном. «Активной проработки требует вопрос развития в Петербурге флота скоростных судов. «Метеоры», которые сейчас эксплуатируются на водных маршрутах нашего города, достаточно возрастные. Средний возраст — более 30 лет. Нужно обновлять подвижной состав. Заключённое сегодня соглашение как раз на это направлено», — цитирует пресс-служба председателя комтранса Валентина Енокаева.

    Руководитель «Радар ммс» Георгий Анцев, в свою очередь, подчеркнул, что город преобразится «с появлением на ее водных артериях современных, ярких, комфортабельных теплоходов «Метеор 120Р». На первом этапе панируется 5 таких бортов.

    «Фонтанка» рассказывала, что на этом форуме будет место соглашениям по «метеорам». Первый «Метеор 120Р» был заложен в декабре 2019 года, один уже катался по Петербургу. К проекту подключился федеральный бюджет.

    «Была усовершенствована крыльевая схема судна, за счет чего скоростные характеристики повысились, а расход топлива снизился. Главное преимущество этой схемы в том, что теплоход не создает высокой волны при ходе на крыле и не наносит ущерба береговой линии, что немаловажно для гранитных набережных Петербурга», — сообщает комтранс.

    Сегодня в Петербурге функционирует 4 водных маршрута, по которым курсируют 19 «метеоров». В числе направлений — Петергоф, Кронштадт, Стрельна, Шлиссельбург (крепость Орешек).

    АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» совместно с АО «ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева» предприятие создает скоростные суда на подводных крыльях нового поколения: «Метеор 120Р», «Валдай 45Р», катера «Сагарис» и «Дельфин», а также суда на воздушной подушке «Волжский» и другие.

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