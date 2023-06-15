Суд оштрафовал Бориса Гребенщикова за дискредитацию армии

Музыканта, основателя рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда.



Артиста признали виновным в нарушении части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».



Поводом для дела стало интервью Гребенщикова, размещенное на одном из каналов в видеохостинге YouTube. По версии обвинения, он допустил дискредитирующие ВС РФ высказывания. Сторона защиты просила прекратить производство по делу, поскольку Гребенщиков «высказал частное мнение в интервью», однако такой довод не устроил судью.

