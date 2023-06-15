Петербуржец, устроивший стрельбу в день капитуляции Германии, получил условный срок

Невский районный суд огласил приговор в отношении Никиты Муравьева, мужчину признали виновным в хулиганстве с применением оружия. Житель улицы Дыбенко открыл стрельбу накануне Дня Победы и распугал людей. 15 июня суд приговорил Муравьева к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.



«Фонтанка» писала об этом инциденте. В полночь 8 мая 2021 года петербуржец, находясь у третьей парадной дома 15к1 по улице Дыбенко, направил в сторону компании из четырех человек охолощенный пистолет-пулемет Судаева (ППС) и выстрелил три раза. Потерпевшие перепугались и разбежались в разные стороны. Примечательно, что в этот момент Муравьев был одет в военную форму.