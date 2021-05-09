Стрельба на улице Дыбенко стала уголовным делом. Стрелок чтит память воевавшего предка и уважает президента

Петербуржец, стрелявший на улице Дыбенко в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Из полиции его отпустили, взяв подписку о невыезде. «Фонтанка» 9 мая выяснила подробности о владельце охолощенного оружия. Сразу после полуночи накануне, он, вероятно, таким необычным способом отметил подписание акта о капитуляции Третьего рейха.



По данным нашего издания, стрелял 32-летний мужчина из охолощенного пистолета-пулемёта Судаева. Это оружие применялось советскими войсками во время ВОВ с 1943 года. У дома 15 по улице Дыбенко хулиган несколько раз выстрелил в сторону 18-летнего курьера.