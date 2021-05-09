Стрельба на улице Дыбенко стала уголовным делом. Стрелок чтит память воевавшего предка и уважает президента

Петербуржец, стрелявший на улице Дыбенко в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Из полиции его отпустили, взяв подписку о невыезде. «Фонтанка» 9 мая выяснила подробности о владельце охолощенного оружия. Сразу после полуночи накануне, он, вероятно, таким необычным способом отметил подписание акта о капитуляции Третьего рейха.
По данным нашего издания, стрелял 32-летний мужчина из охолощенного пистолета-пулемёта Судаева. Это оружие применялось советскими войсками во время ВОВ с 1943 года. У дома 15 по улице Дыбенко хулиган несколько раз выстрелил в сторону 18-летнего курьера.
Прибывшие на место оперативники задержали стрелка, который, по заявлениям очевидцев, был одет в военную форму. В результате обыска в его квартире были изъяты макет снаряда, патроны, три штык-ножа, ружье. Всё отправлено на экспертизу.
Судя по странице в ВК, стрелок любит пранки, историю, оружие и президента. Мужчина подписан на паблик «Мой Путин», а на аватаре героя истории уже третий год стоит фото воевавшего на фронтах ВОВ родственника.