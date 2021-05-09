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Стрельба на улице Дыбенко стала уголовным делом. Стрелок чтит память воевавшего предка и уважает президента

В Петербурге после стрельбы из пистолета-пулемёта возбуждено уголовное дело

Петербуржец, стрелявший на улице Дыбенко в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Из полиции его отпустили, взяв подписку о невыезде. «Фонтанка» 9 мая выяснила подробности о владельце охолощенного оружия. Сразу после полуночи накануне, он, вероятно, таким необычным способом отметил подписание акта о капитуляции Третьего рейха.

По данным нашего издания, стрелял 32-летний мужчина из охолощенного пистолета-пулемёта Судаева. Это оружие применялось советскими войсками во время ВОВ с 1943 года. У дома 15 по улице Дыбенко хулиган несколько раз выстрелил в сторону 18-летнего курьера.

Прибывшие на место оперативники задержали стрелка, который, по заявлениям очевидцев, был одет в военную форму. В результате обыска в его квартире были изъяты макет снаряда, патроны, три штык-ножа, ружье. Всё отправлено на экспертизу.

Судя по странице в ВК, стрелок любит пранки, историю, оружие и президента. Мужчина подписан на паблик «Мой Путин», а на аватаре героя истории уже третий год стоит фото воевавшего на фронтах ВОВ родственника.

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Комментарии (9)

lamer
Пора СХП продавать только тем, кто прошел обследование психиатра в стационаре.
АСмуров
>отметил подписание акта о капитуляции Третьего рейха.
Не поинтересовавшись заключением экспертов о подлинности.
Бывший Патриот
Ну раз уважает президента и чтит память, это другое дело. Срочно простить и наградить, а если без сюра, то сколько сегодня глупых людей приедут на дачу на японских или немецких машинах, в спортивном костюме адидас или найк, будут пить виски и запивать колой и говорить о патриотизме, но на предложение купит ниву или гранту и поддержать российскую промышленность, скажут я дурак что-ли, вот такой патриотизм.
Всех с днём победы советских людей, над фашистской Германией, как бы оно не было, но это великий и светлый праздник.
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