В Невском районе Петербурга задержан пьяный с автоматом. Он пугал прохожих стрельбой в воздух

Полицейские задержали в Невском районе Петербурга мужчину, пугавшего прохожих стрельбой из автомата.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в ночь на 8 мая в полицию поступило сообщение, что во дворе дома 15 по улице Дыбенко неизвестный мужчина, держа в руках предмет, похожий на автомат, совершил несколько выстрелов в воздух.



На место прибыли оперативники, которые задержали и доставили в территориальный отдел полиции гражданина 1988 года рождения, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что мужчина живёт в соседнем доме. По предварительным данным, он вышел на улицу в военной форме и с охолощенным оружием. В результате стрельбы пострадавших нет.

