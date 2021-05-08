FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +9
74.14р89.51р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
10
Печать

В Невском районе Петербурга задержан пьяный с автоматом. Он пугал прохожих стрельбой в воздух

В Петербурге задержан мужчина после хулиганской стрельбы на улице

Полицейские задержали в Невском районе Петербурга мужчину, пугавшего прохожих стрельбой из автомата.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в ночь на 8 мая в полицию поступило сообщение, что во дворе дома 15 по улице Дыбенко неизвестный мужчина, держа в руках предмет, похожий на автомат, совершил несколько выстрелов в воздух.

На место прибыли оперативники, которые задержали и доставили в территориальный отдел полиции гражданина 1988 года рождения, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что мужчина живёт в соседнем доме. По предварительным данным, он вышел на улицу в военной форме и с охолощенным оружием. В результате стрельбы пострадавших нет.

Известно, что нарушитель общественного порядка проживает в одном из соседних домов. Ранее он не был судим. Теперь же его выходка может обернуться для него уголовным делом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

chip1
Понять и простить, это 100% путинский электорат, можем повторить и все такое, просто перебрал маленько.
Arkadiy_
Вот примат, на работы его, подальше от людей
***_555
Ихтамнет? Нацгвардеец?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний