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    Успела на ПМЭФ. В Фонтанке утром заметили необычную купальщицу

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    Спешащие на работу в нагревающемся городе люди позавидовали необычной купальщице, которая передвигалась по городу вплавь по Фонтанке.

    Фото: читательница «Фонтанки» Светлана
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    Как рассказала 15 июня читательница Светлана, черепаху она увидела сегодня около девяти утра в Фонтанке. Её несло течением и лишь изредка она перебирала лапами.

    читательница «Фонтанки» Светлана

    Черепахи в водоемах Петербурга и области, несмотря на северные широты, не редкость. Как правило, там они оказываются «благодаря» хозяевам, которые выбрасывают живую игрушку на улицу.

    На другие редкости, оказавшиеся в Петербурге, можно посмотреть в трансляции «Фонтанки» со второго дня ПМЭФ.

    Фото: читательница «Фонтанки» Светлана

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