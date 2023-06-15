Успела на ПМЭФ. В Фонтанке утром заметили необычную купальщицу

Спешащие на работу в нагревающемся городе люди позавидовали необычной купальщице, которая передвигалась по городу вплавь по Фонтанке.

Как рассказала 15 июня читательница Светлана, черепаху она увидела сегодня около девяти утра в Фонтанке. Её несло течением и лишь изредка она перебирала лапами.

Черепахи в водоемах Петербурга и области, несмотря на северные широты, не редкость. Как правило, там они оказываются «благодаря» хозяевам, которые выбрасывают живую игрушку на улицу.



На другие редкости, оказавшиеся в Петербурге, можно посмотреть в трансляции «Фонтанки» со второго дня ПМЭФ.

