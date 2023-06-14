Суд арестовал подозреваемого в убийстве депутата от «Единой России»

Пресненский районный суд Москвы отправил Али Расулова под стражу — его обвиняют в убийстве депутата от «Единой России» из ХМАО Александра Колодича и в покушении на убийство супруги политика. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба московских судов.



В постановлении суда сказано, что гражданину Таджикистана Расулову Али Таваралиевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 августа 2023 года.



По версии следствия, между Колодичем и его помощником Расуловым произошла ссора. Последний напал на 58-летнего депутата с ножом. На крики о помощи поспешила жена погибшего, которая также получила ранения — сейчас женщина находится в больнице. Чтобы скрыть следы преступления, предполагаемый виновник закопал тело погибшего в подвале, а затем скрылся с места преступления. Сын политика узнал о произошедшем от самого Расулова.

