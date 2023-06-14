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    Суд арестовал подозреваемого в убийстве депутата от «Единой России»

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    Пресненский районный суд Москвы отправил Али Расулова под стражу — его обвиняют в убийстве депутата от «Единой России» из ХМАО Александра Колодича и в покушении на убийство супруги политика. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба московских судов.

    В постановлении суда сказано, что гражданину Таджикистана Расулову Али Таваралиевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 августа 2023 года.

    По версии следствия, между Колодичем и его помощником Расуловым произошла ссора. Последний напал на 58-летнего депутата с ножом. На крики о помощи поспешила жена погибшего, которая также получила ранения — сейчас женщина находится в больнице. Чтобы скрыть следы преступления, предполагаемый виновник закопал тело погибшего в подвале, а затем скрылся с места преступления. Сын политика узнал о произошедшем от самого Расулова.

    Александр Колодич был депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры седьмого созыва, председателем думского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

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    Гость14 Июн 2023 в 19:02
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