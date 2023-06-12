СК показал подозреваемого в убийстве депутата от «Единой России» в Москве

СК проводит следственные действия с подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по факту убийства депутата из ХМАО и покушения на его жену в Новой Москве. Отрывок допроса ведомство показало вечером 12 июня.
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
По предварительной информации, между погибшим и помощником по дому произошла ссора. Последний схватился за нож. На крики о помощи поспешила жена погибшего, ей также были нанесены ранения.
После совершенного преступления предполагаемый виновник скрылся, перед этим закопав тело погибшего в подвале. О произошедшем сын депутата узнал от брата предполагаемого убийцы. Супруга погибшего в данный момент находится в больнице.
СМИ сообщали о том, что погиб депутат — единоросс Ханты-Мансийского автономного округа — Югры седьмого созыва Александр Колодич.