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    СК показал подозреваемого в убийстве депутата от «Единой России» в Москве

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    СК проводит следственные действия с подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по факту убийства депутата из ХМАО и покушения на его жену в Новой Москве. Отрывок допроса ведомство показало вечером 12 июня.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    По предварительной информации, между погибшим и помощником по дому произошла ссора. Последний схватился за нож. На крики о помощи поспешила жена погибшего, ей также были нанесены ранения.

    После совершенного преступления предполагаемый виновник скрылся, перед этим закопав тело погибшего в подвале. О произошедшем сын депутата узнал от брата предполагаемого убийцы. Супруга погибшего в данный момент находится в больнице.

    СМИ сообщали о том, что погиб депутат — единоросс Ханты-Мансийского автономного округа — Югры седьмого созыва Александр Колодич.

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    Комментарии 20

    Гость12 Июн 2023 в 22:58
    Единороса- не жаль!!!
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