В Москве убили депутата от «Единой России». Прокуратура показала подвал, где нашли тело

Депутата из ХМАО зарезали в частном домовладении в посёлке Сосенское Новой Москвы, за жизнь его супруги борются врачи. Под подозрением помощник по хозяйству.
Как сообщает прокуратура Москвы, присыпанное землёй тело 58-летнего мужчины со множественными ножевыми ранениями найдено в подвальном помещении 12 июня. В доме была его 55-летняя жена, её госпитализировали с ранениями.
По версии следствия, утром понедельника у парламентария возник конфликт с 36-летним рабочим, помогавшим ухаживать за приусадебным участком. Спор перерос в поножовщину. Удары ножом получила и прибежавшая на крики жена.
Рабочий, как полагают в СК, закопал тело и уехал из дома. О случившемся он рассказал брату, тот — сыну убитого. Подозреваемый задержан.
В Следственном комитете Москвы сообщили, что возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство. Для фигуранта в суде будут просить заключение под стражу.
MSK1.RU и ТАСС пишут, что погиб единоросс Александр Колодич. На сайте «Единой России» сказано, что он депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры седьмого созыва, председатель думского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.