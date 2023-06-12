    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    773мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.64eur89.01

    В Москве убили депутата от «Единой России». Прокуратура показала подвал, где нашли тело

    11364
    38 комментариев

    Депутата из ХМАО зарезали в частном домовладении в посёлке Сосенское Новой Москвы, за жизнь его супруги борются врачи. Под подозрением помощник по хозяйству.

    Как сообщает прокуратура Москвы, присыпанное землёй тело 58-летнего мужчины со множественными ножевыми ранениями найдено в подвальном помещении 12 июня. В доме была его 55-летняя жена, её госпитализировали с ранениями.

    ПоделитьсяПоделиться

    По версии следствия, утром понедельника у парламентария возник конфликт с 36-летним рабочим, помогавшим ухаживать за приусадебным участком. Спор перерос в поножовщину. Удары ножом получила и прибежавшая на крики жена.

    Рабочий, как полагают в СК, закопал тело и уехал из дома. О случившемся он рассказал брату, тот — сыну убитого. Подозреваемый задержан.

    В Следственном комитете Москвы сообщили, что возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство. Для фигуранта в суде будут просить заключение под стражу.

    MSK1.RU и ТАСС пишут, что погиб единоросс Александр Колодич. На сайте «Единой России» сказано, что он депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры седьмого созыва, председатель думского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Убийство
    ЛАЙК19
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 38

    Гость12 Июн 2023 в 14:42
    дай бог не последний
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    38
    close