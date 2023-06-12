В Москве убили депутата от «Единой России». Прокуратура показала подвал, где нашли тело

Депутата из ХМАО зарезали в частном домовладении в посёлке Сосенское Новой Москвы, за жизнь его супруги борются врачи. Под подозрением помощник по хозяйству.



Как сообщает прокуратура Москвы, присыпанное землёй тело 58-летнего мужчины со множественными ножевыми ранениями найдено в подвальном помещении 12 июня. В доме была его 55-летняя жена, её госпитализировали с ранениями.