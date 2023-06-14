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    ПМЭФ-2023

    Прием и концерт в рамках ПМЭФ перекроют движение и запретят парковку в центре Петербурга

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    В пятницу, 16 июня, еще порцию изменений в схему движения транспорта в центре города внесут два мероприятия в рамках Петербургского международного экономического форума: прием и концерт на Дворцовой площади. Для них ограничат проезд и парковку на ряде улиц.

    В связи с проведением приема с 00:00 до 23:59 16 июня будут запрещены движение и остановка транспорта на набережной Адмиралтейского канала, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    Для концерта же перекроют участок Миллионной улицы от Дворцовой площади до Аптекарского переулка, четную сторону набережной Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка, Волынский переулок и проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади. Также с полуночи до 15:00 запретят парковаться на Миллионной улице от Аптекарского переулка до набережной Зимней канавки и до 23:59 — на набережной Мойки от Невского проспекта до Большого Конюшенного моста.

    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    О других ограничениях движения в Петербурге, связанных с проведением ПМЭФ и приуроченных к нему мероприятий, читайте в материале «Фонтанки». Напомним, что утром 15 июня улицы в центре будут перекрывать из-за легкоатлетического забега.

    Фото: комитет по транспорту Петербурга
    Фото: комитет по транспорту Петербурга

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