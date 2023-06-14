Прием и концерт в рамках ПМЭФ перекроют движение и запретят парковку в центре Петербурга

В пятницу, 16 июня, еще порцию изменений в схему движения транспорта в центре города внесут два мероприятия в рамках Петербургского международного экономического форума: прием и концерт на Дворцовой площади. Для них ограничат проезд и парковку на ряде улиц.



В связи с проведением приема с 00:00 до 23:59 16 июня будут запрещены движение и остановка транспорта на набережной Адмиралтейского канала, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.