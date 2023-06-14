Госдума в I чтении приняла закон о повышении призывного возраста

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Минимальная планка – с 18 до 21 года, а максимальная – с 27 до 30 лет.
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Согласно этой инициативе, граждан будут призывать в армию не с 18 лет, а с 21 года. Также изменится верхний предел — под призыв будут попадать мужчины до 30 лет.
Нижний предел, как сказано в пояснительной записке, повышают в целях «гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования».
При этом законопроект предусматривает переходный период с 2024 по 2026 год. Так, в 2024 году призывать на срочную службу будут молодых людей в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с января 2026 года призывной возраст составит 21–30 лет.
Однако те, кому исполнилось 18 лет после 1 января 2024 года, тоже могут пойти служить, если подадут соответствующее заявление в призывную комиссию, писала ранее «Фонтанка». Это же касается и граждан в возрасте от 27 до 30 лет, которые получили военный билет, но не проходили службу без законных оснований.