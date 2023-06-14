Госдума в I чтении приняла закон о повышении призывного возраста

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Минимальная планка – с 18 до 21 года, а максимальная – с 27 до 30 лет.



Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Согласно этой инициативе, граждан будут призывать в армию не с 18 лет, а с 21 года. Также изменится верхний предел — под призыв будут попадать мужчины до 30 лет.



Нижний предел, как сказано в пояснительной записке, повышают в целях «гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования».

