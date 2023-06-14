Госдума приняла поправки о штрафах за нарушение военного положения

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправки о штрафах и административном аресте на срок до 30 суток при нарушении режима военного положения.



Поправка вводит в Кодекс РФ об административных правонарушениях новую статью — 20.51 — «Нарушение режима военного положения». Согласно этой статье, за нарушение положений закона «О военном положении» для граждан предусмотрен штраф до 1 тысячи рублей или арест на срок до 30 суток, при условии, что действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Для должностных лиц штраф составит до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.

