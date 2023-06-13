Путин о новой волне мобилизации: Необходимости нет

На данный момент необходимости объявлять вторую волну мобилизации для участия в боевых действиях на Украине нет. Об этом 13 июня во время встречи с военкорами заявил президент России Владимир Путин.
«Некоторые общественные деятели говорят, что нужно срочно ещё миллион набрать, два миллиона, но это зависит от того, чего мы хотим», — рассказал Владимир Путин, уточнив, что необходимости в новой мобилизации пока нет (цитата по «Россия-24»).
Говоря о целях мобилизации, президент напомнил, как в феврале 2022 года российские войска добрались до Киева. «Нам нужно туда возвращаться или нет?» — спросил Путин.
Также Путин сообщил, что с января 2023 года Вооруженные силы РФ набрали свыше 150 тысяч контрактников, общее число вместе с добровольцами — 156 тысяч человек. По его словам, за прошедшую неделю контракт подписали 9,5 тысячи человек. Срочников на восток Украины не отправляют, подчеркнул президент.
Ранее президент Путин заявил, что конкретных сроков ротации мобилизованных закон не предусматривает, надо будет исходить из ситуации в ходе спецоперации.