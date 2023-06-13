Путин о новой волне мобилизации: Необходимости нет

На данный момент необходимости объявлять вторую волну мобилизации для участия в боевых действиях на Украине нет. Об этом 13 июня во время встречи с военкорами заявил президент России Владимир Путин.



«Некоторые общественные деятели говорят, что нужно срочно ещё миллион набрать, два миллиона, но это зависит от того, чего мы хотим», — рассказал Владимир Путин, уточнив, что необходимости в новой мобилизации пока нет (цитата по «Россия-24»).

Говоря о целях мобилизации, президент напомнил, как в феврале 2022 года российские войска добрались до Киева. «Нам нужно туда возвращаться или нет?» — спросил Путин.