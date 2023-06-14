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    Экопарк и восстановление. На ПМЭФ рассказали о будущем мариупольских заводов

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    Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в кулуарах ПМЭФ-2023 рассказал о планах на основные заводы Мариуполя. Восстановят не все.

    «Из самых крупных предприятий завод Ильича (Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. — Прим. ред.) разминирован как специалистами МЧС, так и специалистами ВС РФ, — сообщил он журналистам 14 июня. — Соответственно идёт подготовка к запуску данного мероприятия. Как мы ранее и планировали, завод будет восстановлен и будет работать. В отличие от завода «Азовсталь», на площадке которого нам уже предстоит построить индустриальный парк, экопарк, и сейчас идёт выстраивание стратегий реализации этого».

    Ранее администрация ДНР уже сообщала, что для реконструкции «Азовстали» под новую функцию уже найден инвестор, но имя его не называла. «Когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды будет стоить. Поэтому там пока идея делать технопарк», — объяснял вице-премьер Марат Хуснуллин.

    14–17 июня в Петербурге проходит ПМЭФ-2023. «Фонтанка» следит за всем происходящим в режиме онлайн-трансляции. Обо всех новостях можно узнавать в специальном сюжете на сайте.

    Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря и один из центров металлургии Донбасса, крупный морской порт. Весной 2022 года на «Азовстали» развернулись активные боевые действия. Около месяца противник был заблокирован на территории завода, а в мае сложил оружие. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту РФ Путину о контроле города российскими Вооруженными силами и силами ДНР.

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