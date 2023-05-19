Хуснуллин: На месте «Азовстали» будет технопарк, а пока идет разминирование

Принято окончательное решение о том, что будет построено на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, заявил РИА Новости 19 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, это будет технопарк. Сейчас проводится разминирование, и за это время будет готов план.



«Мы считаем, там должен быть технопарк», — сказал Хуснуллин.



По его словам, рассматривались разные идеи, «но надо понимать, что на «Азовстали» только металла сотни тысяч тонн».



«И когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды будет стоить. Поэтому там пока идея делать технопарк», — объяснил Хуснуллин.

