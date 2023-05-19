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    Хуснуллин: На месте «Азовстали» будет технопарк, а пока идет разминирование

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    Принято окончательное решение о том, что будет построено на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, заявил РИА Новости 19 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, это будет технопарк. Сейчас проводится разминирование, и за это время будет готов план.

    «Мы считаем, там должен быть технопарк», — сказал Хуснуллин.

    По его словам, рассматривались разные идеи, «но надо понимать, что на «Азовстали» только металла сотни тысяч тонн».

    «И когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды будет стоить. Поэтому там пока идея делать технопарк», — объяснил Хуснуллин.

    Эту идею уже озвучивал глава госконцерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко. Однако 12 мая замглавы Минстроя Валерий Леонов говорил, что окончательное решение о строительстве промышленного технопарка на территории металлургического комбината не принято.

    Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря и один из центров металлургии Донбасса, крупный морской порт. Весной 2022 года на «Азовстали» развернулись активные боевые действия. Около месяца противник был заблокирован на территории завода, а в мае сложил оружие. Министр обороны Шойгу 21 апреля доложил президенту РФ Путину о контроле города российскими Вооруженными силами и силами ДНР.


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    АзовстальМариупольМарат Хуснуллин
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