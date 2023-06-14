Подростку из Ленобласти требуется помощь в борьбе с лейкозом

Три года назад у Константина обнаружили лейкоз. Лечение проходит тяжело — после пересадки костного мозга у него началась реакция «трансплантат против хозяина» в тяжёлой форме. Врачи прописали препарат, который ему поможет. Но он не зарегистрирован в России и не выдаётся бесплатно.

Историю Кости из Волхова «Фонтанка» уже рассказывала. В 2020 году у подростка обнаружили лейкоз. Он перенёс несколько блоков химиотерапии и пересадку костного мозга, после которой у него начались осложнения — проявилась реакция «трансплантат против хозяина».

Состояние Кости ухудшалось на глазах: сначала пострадала кожа, потом печень — парень пожелтел, ничего не ел и был очень слаб. Работу печени нормализовали с большим трудом, но оказалось, что поражены лёгкие. Врачи НИИ им. Р. М. Горбачевой, где парень проходил лечение, рекомендовали препарат «Резурок». Клинические испытания показали, что он хорошо переносится и даёт положительный результат при таких состояниях, как у Кости. Но это лекарство в России не зарегистрировано, бесплатно его получить нельзя, а стоимость препарата просто космическая — почти семь миллионов рублей.

Семья Кости обратилась за поддержкой в петербургский благотворительный фонд «Помощь», который открыл сбор средств. Тогда на помощь пришли неравнодушные петербуржцы, в том числе и читатели «Фонтанки». Благодаря этому в апреле фонд закупил первую упаковку препарата.

Но у Кости обнаружили инфекцию. Он прошёл противогрибковую терапию и лечение почек. Все препараты очень токсичны, поэтому накладывать их друг на друга врачи не рисковали. После дополнительного лечения Костя начал принимать назначенное лекарство.

«31 мая за счёт собранных средств удалось закупить вторую упаковку препарата. Третью необходимо приобрести до 30 июня — прерывать курс ни в коем случае нельзя, это перечеркнёт все усилия», — рассказали в фонде.



На данный момент не хватает около 1 700 000 рублей. Костя и его семья надеются, что деньги удастся собрать и ему наконец-то удастся справиться с болезнью.



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