Времени нет. 17-летнему Косте из Ленобласти срочно нужна помощь

Константин почти три года борется с лейкозом. Несмотря на все усилия, болезнь не отступает. А после пересадки костного мозга у него началась реакция «трансплантат против хозяина» в тяжёлой форме. Врачи прописали Косте препарат, который ему поможет. Но он не зарегистрирован в России и не выдаётся бесплатно. Купить лекарство семья не в состоянии, а оно нужно срочно.

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Константин Петровский, 17 лет.

Острый миелоидный лейкоз, хроническая РТПХ.

Требуется лекарственный препарат. Не хватает 2 436 630 ₽.



Наталья с сыном уже почти три года живут в коммунальной квартире на Петроградской стороне — сюда они приехали из Волхова. Маленькая тесная комнатка, в которую их пустила пожить бывшая свекровь, разделена на два яруса: наверху спит Наталья, внизу на диване — Костя. Здесь душно и темно. Костя после пересадки костного мозга плохо видит, и у него светобоязнь, поэтому Наталья лишний раз свет не включает, и одной тусклой лампочки под потолком им вполне хватает.



В октябре 2020-го у Константина поднялась высокая температура, он жаловался на боли в груди, суставах и костях. Через неделю ему стало настолько плохо, что пришлось лечь в больницу, но и после выписки симптомы остались. Педиатр дал направление к инфекционисту в областную больницу. Оттуда, прямо из кабинета врача, Костю на скорой забрали в Детскую городскую больницу № 1 с подозрением на лейкоз.

Диагноз подтвердился. А дальше было три блока химиотерапии, которую парень переносил очень тяжело. Температура, тошнота, слабость. Костя даже не мог встать с кровати. Его отчим взял отпуск за свой счёт: готовил, стирал, каждый день носил в больницу еду и чистое бельё.



Только в марте Костя вышел в ремиссию, его перевели в НИИ им. Р. М. Горбачёвой и начали готовить к трансплантации костного мозга. Донором стала мама.

После пересадки у Кости развился мукозит: слизистые рта и желудочно-кишечного тракта покрылись кровоточащими язвами. Парень был на сильнейших обезболивающих, а потом началась реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) — тяжёлое осложнение, с которым сталкивается большинство тех, кто перенёс трансплантацию костного мозга. Здоровые донорские клетки атакуют организм, под удар может попасть любой орган. Сначала у Кости пострадала кожа, потом печень — парень пожелтел на глазах, ничего не ел и был очень слаб. Работу печени нормализовали с большим трудом, но оказалось, что поражены лёгкие. У Кости появилась сильная одышка. Не может пройти и 50 метров — задыхается.



РТПХ у Кости тяжёлой формы. Консилиум врачей НИИ им. Р. М. Горбачевой рекомендовал препарат «Резурок». Клинические испытания показали, что он хорошо переносится и даёт положительный результат при таких состояниях, как у Кости. Лекарство поможет ему справиться с РТПХ, и лёгкие восстановятся. Но «Резурок» в России не зарегистрирован, бесплатно его получить нельзя, а стоимость препарата просто космическая — почти семь миллионов рублей.

В сборе средств семье Кости оказывает поддержку петербургский благотворительный фонд «Помощь». Фонд уже закупил одну упаковку препарата, так как лечение необходимо было начинать не откладывая. Но нужно ещё две упаковки. Значительная часть средств уже собрана, не хватает около 2,5 миллиона рублей.

