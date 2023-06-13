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    Беглов: Смольный подпишет на ПМЭФ-2023 соглашения на полтриллиона рублей

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    Власти Петербурга планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения на сумму более 500 млрд рублей. Об этом 13 июня заявил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости.

    «Общая сумма инвестиций, заявленных в соглашения о намерениях на ПМЭФ-2023, у Петербурга превысит 500 миллиардов рублей», — сказал он. По словам Беглова, соглашения будут касаться инфраструктурных проектов и ряда направлений промышленности. «От электроники и фармацевтики до проектов по возрождению в Петербурге тяжелого машиностроения», — отметил он.

    Для сравнения: на ПМЭФ-2022 Смольный подписал соглашения на сумму почти 500 млрд рублей. В 2021 году — более 600 млрд рублей.

    ПМЭФ-2023, напомним, пройдет 14–17 июня в «Экспофоруме». О том, какие соглашения намерен подписать Петербург, читайте в материале «Фонтанки».

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