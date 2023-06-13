Беглов: Смольный подпишет на ПМЭФ-2023 соглашения на полтриллиона рублей

Власти Петербурга планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения на сумму более 500 млрд рублей. Об этом 13 июня заявил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости.



«Общая сумма инвестиций, заявленных в соглашения о намерениях на ПМЭФ-2023, у Петербурга превысит 500 миллиардов рублей», — сказал он. По словам Беглова, соглашения будут касаться инфраструктурных проектов и ряда направлений промышленности. «От электроники и фармацевтики до проектов по возрождению в Петербурге тяжелого машиностроения», — отметил он.