Контракты на содержание и разметку КАД и федеральных трасс атакованы в ФАС России

По жалобам поставлены на паузу конкурсы на обслуживание Кольцевой и таких трасс как «Скандинавия», «Сортавала» и «Кола». Времени на выбор поставщика почти не осталось. Атака целенаправленная и известно, кто за ней стоит.



По данным 47news, на 15 июня назначено заседание комиссии ФАС России по рассмотрению жалобы на конкурс по содержанию Кольцевой автодороги вокруг Петербурга. Срок контракта — 2 года , начальная цена — 4 млрд 980 млн рублей.

