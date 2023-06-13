Контракты на содержание и разметку КАД и федеральных трасс атакованы в ФАС России

По жалобам поставлены на паузу конкурсы на обслуживание Кольцевой и таких трасс как «Скандинавия», «Сортавала» и «Кола». Времени на выбор поставщика почти не осталось. Атака целенаправленная и известно, кто за ней стоит.
По данным 47news, на 15 июня назначено заседание комиссии ФАС России по рассмотрению жалобы на конкурс по содержанию Кольцевой автодороги вокруг Петербурга. Срок контракта —
Содержание подразумевает уборку смета и снега, расчистку полос отвода, противогололедную обработку, замену опор освещения, барьеров и знаков, устранение локальных дефектов, колейности, ям, последствий ДТП и много прочего. Для справки — по КАД проезжает до
Также ожидается решение по жалобам на основные лоты по содержанию федеральных трасс в Ленинградской, Калининградской и Псковской областях. В частности, «Скандинавии», «Сортавалы», «Колы», трасс «Россия» и «Псков». Сумма контрактов превышает
Претензии были поданы в последний день срока для приема заявок, 7 июня. Во всех случаях они однотипны — лоты слишком крупные, обеспечение заявки велико и ограничивает конкуренцию. Податель жалоб требует внести изменения в документацию, то есть разбить лоты, а это значит — провести конкурсы заново.
При этом 1 июля по всей стране заканчивается действие контрактов на содержание и разметку. Росавтодор еще в мае начал объявлять конкурсные процедуры. Ситуацию на Северо-Западе профильные чиновники оценивают как опасную, времени почти не осталось.
По данным 47news, велик шанс того, что ФАС поступит, руководствуясь своим апрельским решением отменить конкурс на разметку весом
За всеми свежими жалобами стоит одна компания, а 47news выяснил, кто, в свою очередь, стоит за ней. Подробности читайте на 47news.