«Любая связь была ошибкой». JPMorgan заплатит 290 млн долларов жертвам насилия Джеффри Эпштейна

Банк JPMorgan Chase заплатит 290 млн долларов по коллективному иску, поданному жертвами сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом 12 июня сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на адвокатов пострадавших.



«Любая связь с Эпштейном была ошибкой, и мы сожалеем об этом. Мы бы никогда не продолжали вести с ним дела, если бы считали, что он каким-либо образом использует наш банк для совершения отвратительных преступлений», — говорится в заявлении банка, которое цитирует издание (цитата по «Коммерсантъ»).

