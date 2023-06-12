«Любая связь была ошибкой». JPMorgan заплатит 290 млн долларов жертвам насилия Джеффри Эпштейна

Банк JPMorgan Chase заплатит 290 млн долларов по коллективному иску, поданному жертвами сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом 12 июня сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на адвокатов пострадавших.
«Любая связь с Эпштейном была ошибкой, и мы сожалеем об этом. Мы бы никогда не продолжали вести с ним дела, если бы считали, что он каким-либо образом использует наш банк для совершения отвратительных преступлений», — говорится в заявлении банка, которое цитирует издание (цитата по «Коммерсантъ»).
Ранее пострадавшие от действий Эпштейна подали иск против JP Morgan и Deutsche Bank, обвинив их в содействии преступной деятельности финансиста. По мнению истцов, финансовые учреждения не прекратили обслуживать Джеффри Эпштейна и его сообщников и способствовали тому, чтобы преступная схема торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации продолжала функционировать. Deutsche Bank уже согласился выплатить жертвам Эпштейна 75 млн долларов.
В марте 2023 года JPMorgan подал два иска в отношении бывшего главы своего подразделения частного банкинга Джеса Стэйли. В одном из них банкир обвинялся в оказании финансовой поддержки Джеффри Эпштейну, а в другом — в насильственных действиях сексуального характера.
Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в секс-торговле, совращении несовершеннолетних, организации проституции, подкупе свидетелей. Через месяц он покончил с собой в тюремной камере.