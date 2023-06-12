Виллы, яхты, футбольный клуб. Итальянские СМИ оценили наследство Берлускони в 4 млрд евро

Политику принадлежало несколько вилл в Италии, квартиры в Риме и Милане, автомобиль Audi A17, яхта Magnum 70, «Сан-Маурицио» и парусник Principessa Vai Via, а также три самолета и вертолет.

По данным издания Corriere della Sera , Берлускони владел 61% акций медиагруппы Fininvest. Газета La Repubblica оценивает рыночную стоимость ценных бумаг, принадлежащих политику, в 2,9 млрд евро.

Наследство бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони оценивается в 4 млрд евро . Об этом 12 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на итальянские СМИ.

Кроме того, в наследство Берлускони входят инвестиции в некоторые цифровые компании, такие как Satispay и Soldo. Также он владел футбольным клубом «Монца».