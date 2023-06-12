    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, с-з

    770мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd82.64eur89.01

    Виллы, яхты, футбольный клуб. Итальянские СМИ оценили наследство Берлускони в 4 млрд евро

    1053
    11 комментариев

    Наследство бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони оценивается в 4 млрд евро. Об этом 12 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на итальянские СМИ.

    По данным издания Corriere della Sera, Берлускони владел 61% акций медиагруппы Fininvest. Газета La Repubblica оценивает рыночную стоимость ценных бумаг, принадлежащих политику, в 2,9 млрд евро.

    Политику принадлежало несколько вилл в Италии, квартиры в Риме и Милане, автомобиль Audi A17, яхта Magnum 70, «Сан-Маурицио» и парусник Principessa Vai Via, а также три самолета и вертолет.

    Кроме того, в наследство Берлускони входят инвестиции в некоторые цифровые компании, такие как Satispay и Soldo. Также он владел футбольным клубом «Монца».

    Таким образом, по самым консервативным оценкам, наследство Берлускони может оцениваться в 4 млрд евро.

    Сильвио Берлускони становился главой правительства Италии рекордные для страны четыре раза — в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. В сентябре 2022-го господин Берлускони одержал победу на выборах в сенат от избирательного округа Монца.

    Политик скончался 12 июня в Милане. Ему было 86 лет. О том, чем Сильвио Берлускони был близок России, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Сильвио Берлускони
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close