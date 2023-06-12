Виллы, яхты, футбольный клуб. Итальянские СМИ оценили наследство Берлускони в 4 млрд евро

Наследство бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони оценивается в
По данным издания Corriere della Sera, Берлускони владел 61% акций медиагруппы Fininvest. Газета La Repubblica оценивает рыночную стоимость ценных бумаг, принадлежащих политику, в
Политику принадлежало несколько вилл в Италии, квартиры в Риме и Милане, автомобиль Audi A17, яхта Magnum 70, «Сан-Маурицио» и парусник Principessa Vai Via, а также три самолета и вертолет.
Кроме того, в наследство Берлускони входят инвестиции в некоторые цифровые компании, такие как Satispay и Soldo. Также он владел футбольным клубом «Монца».
Таким образом, по самым консервативным оценкам, наследство Берлускони может оцениваться в
Сильвио Берлускони становился главой правительства Италии рекордные для страны четыре раза — в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. В сентябре 2022-го господин Берлускони одержал победу на выборах в сенат от избирательного округа Монца.
Политик скончался 12 июня в Милане. Ему было 86 лет. О том, чем Сильвио Берлускони был близок России, читайте в материале «Фонтанки».